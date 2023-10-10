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Конор Макгрегор проверил силу собственного удара на популярном тренажере - у него всего 1 бал из 999

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Неожиданно.

В сети завирусилось видео с участием экс-чемпиона UFC - видимо, из-за сбоя на тренажере удар ирландца был оценен лишь одним баллом из 999.

Дана Уайт недавно заявил, что Конор Макгрегор близок к возвращению в пул USADA.

Слова президента UFC Даны Уайта передает журналист TSN Sports Аарон Бронстетер. Конор Макгрегор может оказаться в списках USADA уже 9 октября.

Напомним, что последний раз он дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) Дастину Порье.

2 комментария

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Ba39
Ну хорошо что не перелом руки.. и бал в копилку так сказать
+4
0
+4
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Ярик01
1 бал в заголовке )
+1
0
+1
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