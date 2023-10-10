Конор Макгрегор проверил силу собственного удара на популярном тренажере - у него всего 1 бал из 999

Неожиданно.

В сети завирусилось видео с участием экс-чемпиона UFC - видимо, из-за сбоя на тренажере удар ирландца был оценен лишь одним баллом из 999.

Дана Уайт недавно заявил, что Конор Макгрегор близок к возвращению в пул USADA.

Слова президента UFC Даны Уайта передает журналист TSN Sports Аарон Бронстетер. Конор Макгрегор может оказаться в списках USADA уже 9 октября.

Напомним, что последний раз он дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом (перелом ноги) Дастину Порье.