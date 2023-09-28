Джокович хорош не только в теннисе: вместе с Бэйлом выиграл турнир по гольфу, а после блестящего удара исполнил фирменное Siuuu Роналду
Один великий скопировал другого великого.
Команда первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича и валлийского футболиста Гарета Бэйла победила в Матче звезд на турнире по гольфу Ryder Cup в Риме.
Команда капитана Колина Монтгомери, в которой выступали Джокович и Бэйл, победила команду Кори Пэвина со счетом 7:4.
«Это большая честь, я хочу поблагодарить Ryder Cup за предоставленную мне уникальную возможность, это уникальный опыт. Болельщики заставили меня это сделать, и я очень рад, что поучаствовал».
А после одного из ударов Новак исполнил фирменное празднование Криштиану Роналду.
«Игра в гольф похожа на исполнение штрафных ударов или пенальти в футболе. Я исполнял штрафные удары, мне определенно помог этот опыт», - сказал Бэйл по окончании турнира.
В соревнованиях в составе команды Пэвина также приняли участие испанский гонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс и бывший украинский футболист Андрей Шевченко.
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