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Джокович хорош не только в теннисе: вместе с Бэйлом выиграл турнир по гольфу, а после блестящего удара исполнил фирменное Siuuu Роналду

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Один великий скопировал другого великого.

Команда первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича и валлийского футболиста Гарета Бэйла победила в Матче звезд на турнире по гольфу Ryder Cup в Риме.

Команда капитана Колина Монтгомери, в которой выступали Джокович и Бэйл, победила команду Кори Пэвина со счетом 7:4.

«Это большая честь, я хочу поблагодарить Ryder Cup за предоставленную мне уникальную возможность, это уникальный опыт. Болельщики заставили меня это сделать, и я очень рад, что поучаствовал».

А после одного из ударов Новак исполнил фирменное празднование Криштиану Роналду.

«Игра в гольф похожа на исполнение штрафных ударов или пенальти в футболе. Я исполнял штрафные удары, мне определенно помог этот опыт», - сказал Бэйл по окончании турнира.

В соревнованиях в составе команды Пэвина также приняли участие испанский гонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс и бывший украинский футболист Андрей Шевченко.

3 комментария

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Артем Гладских
Джокович - Это Роналду в теннисе , сильный , и просто хороший добрый человек!
+5
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Sergy Grand
Ответ Трусики Бочкаревой
Это празднование стало символом лгбт, Джокович тревожит , то хочет молодых , которые будут драть , то это
ты бы к психологу ходил
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