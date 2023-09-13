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🚫 Похоже, что с Халеп все. Румынку забанили на четыре года за употребление допинга. В ее крови нашли «любимое» вещество велосипедистов и бегунов

Симона Халеп Симона Халеп
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп отстранена на четыре года за два нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по теннисной честности (ITIA).

31-летняя спортсменка была временно отстранена еще в октябре 2022 года, после положительного теста на превышенный уровень в крови Роксадустата (лекарство от анемии - примечание Sports.ru) на US Open.

Халеп заявила, что подаст апелляцию в CAS, не жалая признавать наказание.

«Я продолжаю тренироваться и делать все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться в суд. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты», - сказал Симона.

Нынешний вердикт запрещает спортсменке соревноваться до 06.10.2026.

Напомним, что румынка возглавляла рейтинг WTA в 2017 году. Она выиграла Уимблдон в 2019-м, обыграв 23-кратную чемпионку Серену Уильямс в финале, спустя год после победы на Ролан Гаррос.

По некоторым данным, обнаруженный в организме теннисистки препарат стимулирует выработку большого количества гормонов эритропоэтина, который считается сильным допингом в мире велоспорта и бега.

Второе допинг-нарушение Халеп получила в мае из-за нарушения, найденного в биологическом паспорте. Обвинение было основано на экспертной оценке профиля Халеп. Такие паспорта обеспечивают базовое считывание веществ в организме спортсмена и считаются способом обнаружения допинга.

Халеп заявила в социальных сетях, что она «прожила худший кошмар, который когда-либо был в ее жизни».

2 комментария

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Docentr9
Но ее конечно все пожалеют..
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Юрий Безуглый
Ответ Docentr9
Но ее конечно все пожалеют..
Ну, кстати, под единственным англоязычным постом об этом, который я видел, в основном все ей припоминали её слова о Шараповой и говорили, что Симона это сейчас заслужила
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