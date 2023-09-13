Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп отстранена на четыре года за два нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по теннисной честности (ITIA).

31-летняя спортсменка была временно отстранена еще в октябре 2022 года, после положительного теста на превышенный уровень в крови Роксадустата (лекарство от анемии - примечание Sports.ru) на US Open.

Халеп заявила, что подаст апелляцию в CAS, не жалая признавать наказание.

«Я продолжаю тренироваться и делать все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться в суд. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты», - сказал Симона.

Нынешний вердикт запрещает спортсменке соревноваться до 06.10.2026.

Напомним, что румынка возглавляла рейтинг WTA в 2017 году. Она выиграла Уимблдон в 2019-м, обыграв 23-кратную чемпионку Серену Уильямс в финале, спустя год после победы на Ролан Гаррос.

По некоторым данным, обнаруженный в организме теннисистки препарат стимулирует выработку большого количества гормонов эритропоэтина, который считается сильным допингом в мире велоспорта и бега.

Второе допинг-нарушение Халеп получила в мае из-за нарушения, найденного в биологическом паспорте. Обвинение было основано на экспертной оценке профиля Халеп. Такие паспорта обеспечивают базовое считывание веществ в организме спортсмена и считаются способом обнаружения допинга.

Халеп заявила в социальных сетях, что она «прожила худший кошмар, который когда-либо был в ее жизни».