Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дал согласие на второй сезон сериала о своей жизни на Netflix.

«At Home With The Furys» дебютировал в прокате месяц назад. Но уже очевидно, что сериал стал хитом. 2,6 млн человек посмотрели первую серия - это очень серьезный показатель для такого формата.

По данным The Sun, Netflix хочет продлить сериал на второй сезон.

Источник сообщает: «Шоу Фьюри стало невероятным хитом для Netflix, и они пытаются убедить его снять еще один сезон. Но съемки придется отложить, потому что жена Тайсона скоро родит».

Эта новость удивила фанатов, ведь еще пару недель назад Тайсон признался, что хочел отказаться от шоу еще во время съемок.

А вы смотрели сериал?