Легенда тенниса Мария Шарапова недавно рассказала о своей жизни после завершения профессиональной карьеры и о том, что она счастлива смотреть теннис в качестве зрителя.

«Сейчас я счастлива, я очень довольна своей жизнью. Я ценю то, чему научил меня спорт, и куда он меня привел, но я определенно рада, что сейчас являюсь просто зрителем», - призналась Мария изданию People.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, сразу после Открытого чемпионата Австралии по теннису. За свою карьеру она выиграла пять турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

Примерно через два года после завершения карьеры россиянка стала матерью, родив сына Теодора от своего жениха, британского предпринимателя Александра Гилкса.

Мария Шарапова в настоящее время находится в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США 2023 года, который начался 28 августа.