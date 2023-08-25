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Мария Шарапова: «Я ценю то, что дал мне спорт, но я рада, что сейчас являюсь просто зрителем»

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Легенда тенниса Мария Шарапова недавно рассказала о своей жизни после завершения профессиональной карьеры и о том, что она счастлива смотреть теннис в качестве зрителя.

«Сейчас я счастлива, я очень довольна своей жизнью. Я ценю то, чему научил меня спорт, и куда он меня привел, но я определенно рада, что сейчас являюсь просто зрителем», - призналась Мария изданию People.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, сразу после Открытого чемпионата Австралии по теннису. За свою карьеру она выиграла пять турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

Примерно через два года после завершения карьеры россиянка стала матерью, родив сына Теодора от своего жениха, британского предпринимателя Александра Гилкса.

Мария Шарапова в настоящее время находится в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США 2023 года, который начался 28 августа.

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