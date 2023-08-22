Летом в НБА разворачивается серьезный скандал, имеющий характер шпионажа. В соответствии с информацией от SportsNet New York, «Нью-Йорк Никс» предприняли судебные действия против «Торонто Рэпторс» за украденные несколько тысяч официальных файлов, содержащих важную информацию.

Кража тысяч видеозаписей

В предыдущем сезоне «Нью-Йорк» занял пятое место в Восточной конференции и допрыгнул до полуфинала конференции, уступив будущим финалистам «Майами Хит» 2:4. В то же время «Торонто» продемонстрировал более скромные результаты, заняв девятое место и выбыв из розыгрыша плей-ин от «Чикаго Буллз». Очевидно, «Торонто» стремится улучшить показатели, но «Нью-Йорк» считает, они решили воспользоваться незаконными методами. Это было осуществлено через бывшего сотрудника «Никс», Икечукву Азотама.

В начале прошлой недели «Никс» подали иск против «Торонто», сотрудников канадского клуба и их бывшего сотрудника в окружной суд Нью-Йорка на Манхэттене. В иске «Никс» обвиняют Азотама в том, что он «незаконно приобрел и разгласил конфиденциальную информацию конкурентам». В частности, речь идет о 3358 видеозаписях, которые были украдены, и к которым представители «Торонто» имели доступ более двух тысяч раз. По словам бывших коллег, Азотама похитил отчеты о команде «Никс», планы на сезон-2022/23 и аналитические обзоры матчей «Нью-Йорка» в видеоформате.

За время работы в «Никс» с 2020 по 2023 год, Азотама занимал разные должности, начиная от помощника координатора видео и заканчивая директором по видео, аналитике и развитию игроков. В середине августа-2023 он покинул «Никс» и перешел в «Рэпторс». Однако, по всей видимости, сделка о его переходе между клубами была оговорена заметно раньше, после чего он начал активно нарушать положения о конфиденциальности в рабочем договоре, раскрывая секретную информацию. Более того, в «Нью-Йорке» также обвиняют представителей «Торонто» в том, что они управляли действиями Азотама и, возможно, получили выгоду от его незаконных действий.

Сам процесс незаконной передачи данных также был довольно технологичным. Согласно информации от его бывшего клуба, Азотама передавал конфиденциальную информацию из своей рабочей электронной почты в «Никс» на свою личную учетную запись Gmail, после чего он делился этой информацией со сотрудниками «Рэптор», включая главного тренера Дарко Раяковича и тренера по развитию игроков Ноа Льюса.

Внутренний источник SNY Иан Бегли утверждает, что «Никс» пытались решить спор путем общения с «Рэпторс» перед началом судебного процесса, однако мирное урегулирование не удалось. Если факты кражи данных со стороны Азотама и участие «Торонто» в этом процессе подтвердятся, то последствия для «Рэпторс» могут оказаться очень неприятными.