Красотка - девушка первой звезды мирового тенниса.

Вчера первая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге в Цинциннати обыграл Джордана Томпсона – 7:5, 4:6, 6:3.

Испанец первым в этом сезоне одержал 50 побед. На его счету всего пять поражений.

В Испании предположили, что теннисист завел роман со знойной француженкой. Девушка вдруг стала посещать матчи Алькараса, а источник, близкий к спортсмену, уверяет, что они ходят на свидания и переписываются в соцсетях. Марандель - подающая надежды теннисистка, правда, еще не добившаяся каких-либо успехов.

Пока Карлос борется за первую строчку мирового рейтинга, девушка крутится в районе восьмой сотни.