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🏄🏄🏄 На гребне Туктамышевой. Лиза встала на серф!

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала себя на доске для серфинга.

Конечно, это нельзя назвать полноценным серфингом, но первый шажочек явно сделан. А почему нет? Солнце, море, катер - все условия.

Поклонники в восторге.

💭 «Лизон огонь!👍❤️»

💭 «Как красиво это всё смотрится👍».

💭 «Лиза красавица и молодец, как профессионал стоит на доске 👏👏».

💭 «Главное не сдаваться!🤗 Молодцы девчонки!🌊🏄»

💭 «Загиботы порвались снова 😂 сначала Вика посмела встать на серф, теперь Лиза, все как у Алины хотят, окаянные!!»

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