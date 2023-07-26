Фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала себя на доске для серфинга.

Конечно, это нельзя назвать полноценным серфингом, но первый шажочек явно сделан. А почему нет? Солнце, море, катер - все условия.

Поклонники в восторге.

💭 «Лизон огонь!👍❤️»

💭 «Как красиво это всё смотрится👍».

💭 «Лиза красавица и молодец, как профессионал стоит на доске 👏👏».

💭 «Главное не сдаваться!🤗 Молодцы девчонки!🌊🏄»

💭 «Загиботы порвались снова 😂 сначала Вика посмела встать на серф, теперь Лиза, все как у Алины хотят, окаянные!!»