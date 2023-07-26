🏄🏄🏄 На гребне Туктамышевой. Лиза встала на серф!
Фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала себя на доске для серфинга.
Конечно, это нельзя назвать полноценным серфингом, но первый шажочек явно сделан. А почему нет? Солнце, море, катер - все условия.
Поклонники в восторге.
💭 «Лизон огонь!👍❤️»
💭 «Как красиво это всё смотрится👍».
💭 «Лиза красавица и молодец, как профессионал стоит на доске 👏👏».
💭 «Главное не сдаваться!🤗 Молодцы девчонки!🌊🏄»
💭 «Загиботы порвались снова 😂 сначала Вика посмела встать на серф, теперь Лиза, все как у Алины хотят, окаянные!!»
Комментарии