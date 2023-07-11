🤬🤬🤬 Джокович сломал ракетку пополам, когда потерял контроль над 20-летним Алькарасем. Трибуны не оценили, а Новак дразнил их поцелуями
В воскресенье Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу, прервав беспроигрышную серию на «Уимблдоне» с 2017 года. Серб уверенно начал финал, но по ходу матча делал все больше ошибок.
Когда Джокович понял, что Алькарас переворачивает игру, он начал нервничать – и в пятом сете сломал ракетку о стойку сетки. Судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение за нарушение правил поведения, а трибуны начали аплодировать Алькарасу.
После этого Новак игрался с болельщиками, дразня их воздушными поцелуями.
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