В воскресенье Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу, прервав беспроигрышную серию на «Уимблдоне» с 2017 года. Серб уверенно начал финал, но по ходу матча делал все больше ошибок.

Когда Джокович понял, что Алькарас переворачивает игру, он начал нервничать – и в пятом сете сломал ракетку о стойку сетки. Судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение за нарушение правил поведения, а трибуны начали аплодировать Алькарасу.

После этого Новак игрался с болельщиками, дразня их воздушными поцелуями.