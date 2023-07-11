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🤬🤬🤬 Джокович сломал ракетку пополам, когда потерял контроль над 20-летним Алькарасем. Трибуны не оценили, а Новак дразнил их поцелуями

Новак Джокович Новак Джокович
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В воскресенье Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу, прервав беспроигрышную серию на «Уимблдоне» с 2017 года. Серб уверенно начал финал, но по ходу матча делал все больше ошибок.

Когда Джокович понял, что Алькарас переворачивает игру, он начал нервничать – и в пятом сете сломал ракетку о стойку сетки. Судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение за нарушение правил поведения, а трибуны начали аплодировать Алькарасу.

После этого Новак игрался с болельщиками, дразня их воздушными поцелуями.

Novak Djokovic smashed his tennis racket in frustration during the Wimbledon final
Djokovic lost his serve in the fifth set to cause the frustration and was given a warning

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