7 комментариев

Sportsdaily
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Мелиссу Сатту обвиняли в слишком частом сексе с Боатенгом, а потом и с Берреттини. Это она вчера захватила внимание фанатов, пока ее парень играл с Алькарасем 🔥🔥🔥

Мелисса Сатта
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Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Маттео Берреттини еще не выиграл турнир «Большого шлема», но вне корта он, безусловно, одержал победу.

Berrettini was competing in the Round of 16 against Carlos Alcaraz

Мелисса Сатта, которая вчера была на центральном корте и наблюдала за тем, как ее мужчина в четырех сетах уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу на Уимблдоне, стала настоящим украшением шоу.

Melissa Satta stole the show at Wimbledon

Пара открыто заявила о своих отношениях в начале года.

Melissa and Matteo Berrettini went public with their relationship at the start of the year
Melissa is a model and ex-girlfriend of footballer Kevin-Prince Boateng
The pair were spotted going for a jog earlier this year

В то время как Берреттини сражался с Алькарасом, именно Мелисса привлекла внимание поклонников тенниса.

She has been supporting Berrettini in SW19

37-летняя спортсменка, сидевшая на трибуне, была одета в футболку кремового цвета, и фанаты засыпали комплиментами:

«Мелисса Сатта – богиня, если хотите знать мое мнение».

«Мелисса Сатта « абсолютный номер 1».

«Мелисса Сатта и Маттео Берреттини для меня абсолютное совершенство. Душевный покой».

«Настоящая королева».

Мелиссу, у которой 4,8 млн. подписчиков в соцсетях, ранее обвиняли в том, что она приносит Берреттини много несчастья, а его травмы связывали с ее сексуальным образом жизни.

Берреттини пропускал большие турниры из-за мышечных травм, которые он получал не на корте. Ранее Мелиссу обвиняли в том, что у нее было «слишком много секса» с бывшей звездой —«Барселоны» Кевином-Принсом Боатенгом.

Melissa has been accused of causing bad luck to Berrettini due to her sex-mad lifestyle
Melissa has 4.8million followers on Instagram

7 комментариев

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zukarello
Звездой Барселоны Боатенг никогда не был.А Мелисса - да , кого угодно ушатает!)
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forsp
На одной из фотографий парнишка обернулся, как на известной картинке из фотостока)))
+4
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Istianoff
Димитровская поинтересней.
+3
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Gleboff
АльКарась…? С кем ейный парень играл?
+3
0
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Антон Романов
А когда Мелисса Сатта стала спортсменкой?! Или секс - это новый вид спорта?

Кстати, предложение для МОК сделать его олимпийским видом спорта. Уже и соревнования проводятся по сексу. На одном из них даже был скандал недавно.
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Орыс-орыс онбаган
попробуй такую не драть....сразу же тебе рога наставит
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kidur
На этом сайте изредка удаётся читать очень интересные рассказы о биографиях спортсменов прошлого и настоящего времени, но акцентировать внимание на похождениях и встречах каких-то прости господи, не делает сайт более продвинутым в глазах любителей спорта...
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