7 комментариев

Маттео Берреттини еще не выиграл турнир «Большого шлема», но вне корта он, безусловно, одержал победу.

Мелисса Сатта, которая вчера была на центральном корте и наблюдала за тем, как ее мужчина в четырех сетах уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу на Уимблдоне, стала настоящим украшением шоу.

Пара открыто заявила о своих отношениях в начале года.

В то время как Берреттини сражался с Алькарасом, именно Мелисса привлекла внимание поклонников тенниса.

37-летняя спортсменка, сидевшая на трибуне, была одета в футболку кремового цвета, и фанаты засыпали комплиментами:

«Мелисса Сатта – богиня, если хотите знать мое мнение».

«Мелисса Сатта « абсолютный номер 1».

«Мелисса Сатта и Маттео Берреттини для меня абсолютное совершенство. Душевный покой».

«Настоящая королева».

Мелиссу, у которой 4,8 млн. подписчиков в соцсетях, ранее обвиняли в том, что она приносит Берреттини много несчастья, а его травмы связывали с ее сексуальным образом жизни.

Берреттини пропускал большие турниры из-за мышечных травм, которые он получал не на корте. Ранее Мелиссу обвиняли в том, что у нее было «слишком много секса» с бывшей звездой —«Барселоны» Кевином-Принсом Боатенгом.