Чемпион НБА Дуайт Ховард подвергся жесткой критике в соцсетях из-за несовременных методов воспитания.

Баскетболист продемонстрировал, как его сын тренируется, доходя буквально до предела. Ребенок кричал и плакал от усталости, на что Ховард лишь подбадривал его и указывал «тренироваться до тех пор, пока он не скажет остановиться».

💭 «Воспитывайте детей так, как считаете нужным. Но не обязательно все выкладывать в социальных сетях».

💭 «Мы не знаем, на что способны, пока не сделаем это. Ребенок просто проходит через первоначальную реакцию на необходимость приложить усилия. Ему будет намного лучше, когда он узнает, что может сделать то, что, как он думал, не может. Именно так появляется уверенность и характер».

💭 «Он абьюзер. Ребенок хотел уйти!»

💭 «В этом возрасте ребенку нужно читать и учиться. Зачем ему мышцы до периода полового созревания?»

💭 «Единственная проблема в том, что это попало в интернет».

💭 «Ребенок не хочет этого делать. Зачем заставлять?»

💭 «Это какой-то ужас».