Sportsdaily
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😍😍😍 Туктамышева устроила слепую примерку в спортивном магазине. Этой девушке хоть что-то не идет!?

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Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Фигурное катание Фигурное катание

Воч ту 🧅.

Фигуристка Елизавета Туктамышева провела интересный эксперимент.

Подопечная Алексея Мишина посетила магазин спортивной одежды Demix, где, совместно со своей подругой, выступившей оператором, устроила «слепую примерку».

Лиза собрала три наряда. Два из них были случайными, а один уже сделала лично фигуристка. В общем, смотрите сами.

Реакция фанатов предсказуема.

💭 «Туктик! Что ни одень, все к лицу!»

💭 «Все образы шикарны».

💭 «Когда в душе ты отвязная хип-хоперша».

💭 «Самая лучшая и стильная❤️».

Источник - соцсети Туктамышевой

1 комментарий

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BillShen
Как это связано со спортом? Ну серьезно - получается анти-реклама демикса)
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