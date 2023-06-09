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😨😨😨 Вы обалдеете, когда узнаете, сколько зарабатывают топовые маскоты НБА

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Кем ты работаешь, сынок?

Мы часто слышим о многомиллионных контрактах звезд баскетбола, но часто ли вы задавались вопросом, сколько получают талисманы команд НБА? Вряд ли, но теперь вам точно интересно.

У каждого клуба есть маскот, призванный развлекать болельщиков на трибунах: танцевать, петь, шутить, импровизировать с фанатами, а иногда даже и с игроками.

Безусловно их контракты не сопоставимы с лучшими игроками лиги, но, скажем так, многие из нас им позавидуют.

Например, самый высокооплачиваемый талисман Rocky The Mountain Lion зарабатывает $625 тысяч в год, развлекая фанатов «Денвера», как сообщает AS.

Это в десять раз больше, чем средняя зарплата маскотов ($60 тысяч).

Вторым по заработку идет Harry the Hawk, который веселит публику в Атланте, получая при этом $600 тысяч в год.

На третьем месте легендарный Benny the Bull из «Чикаго», который зарабатывает $400 тысяч в год.

Интересный момент: каждый из них зарабатывает больше, чем любой игрок WNBA (женская НБА).

Неудивительно, ведь это опасная работа - можно улететь в нокаут от Конора Макгрегора. Теперь понимаете, почему там такие дорогие билеты?

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