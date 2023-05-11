Айеша Карри и Стефен Карри – одна из самых популярных пар НБА. Они знают друг друга с подросткового возраста и вместе учились в старшей школе. Пара поженилась в 2011 году, у них трое прекрасных детей: 10-летняя дочь Райли, семилетний сын Райан и трехлетний сын Кэнон.

Несмотря на такую семейную идиллию в прессе появились слухи о том, что Айеша и Стеф состоят в открытом браке. В социальных сетях появилась информация, что пара НБА не так верна друг другу, как это выглядит в глазах общественности:

«Эта известная пара из НБА не так верна друг другу, как их изображают в социальных сетях. У обоих супругов есть интрижки, но они держат это в секрете, поддерживая картинку идеальной семьи».

Многие решили, что речь об Айеше и Стефе Карри, которые публично демонстрируют привязанность друг к другу. Но девушка быстро опровергла эту информацию:

«Вы хоть понимаете, насколько это смешно? Не нужно проявлять такое неуважение к моему браку. Спасибо».