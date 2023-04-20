Sportsdaily
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😱😱😱 Отвратительный инцидент на школьных соревнованиях в США. Проигравший борец нанес неожиданный удар сопернику сразу после боя

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Сломал нос и будет общаться с полицией.

Борец из старшей школы «Мэн-Уэст» Хафид Алисе шокировал соцсети поступком на турнире «Beat the Streets» в Иллинойсе.

Юноша потерпел поражение со счетом 14:2 от Купера Кордера, а после боя нанес неожиданный удар сопернику.

Судья хотел объявить победителя поединка, подозвав спортсменов к себе, но когда Купер протянул руку, Хафид его ударил.

По данным TMZ Sports, Кордер получил перелом носа, и в ближайших поединках ему придется носить специальную защитную маску для лица.

Сообщается, что инцидентом уже занимается полиция.

5 комментариев

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siragh@yandex.ru
Подло и не по-мужски
+11
0
+11
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BOBBYHULL
Прощай спорт, здравствуй парт тайм джоб дюринг ол лайф. В Америке эот рекорд сдломает ему жизнь.
+4
-1
+3
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garp
Хафид - чисто арабское имя, и внешность тоже подтверждает нашу ужасную расистскую догадку((
+5
-4
+1
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Diego 95
Ответ garp
Хафид - чисто арабское имя, и внешность тоже подтверждает нашу ужасную расистскую догадку((
Ваня бы так не поступил даже?
0
0
0
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