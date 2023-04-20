Сломал нос и будет общаться с полицией.

Борец из старшей школы «Мэн-Уэст» Хафид Алисе шокировал соцсети поступком на турнире «Beat the Streets» в Иллинойсе.

Юноша потерпел поражение со счетом 14:2 от Купера Кордера, а после боя нанес неожиданный удар сопернику.

Судья хотел объявить победителя поединка, подозвав спортсменов к себе, но когда Купер протянул руку, Хафид его ударил.

По данным TMZ Sports, Кордер получил перелом носа, и в ближайших поединках ему придется носить специальную защитную маску для лица.

Сообщается, что инцидентом уже занимается полиция.