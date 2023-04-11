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Дина и Арина Аверины приняли участие в фестивале Алины Кабаевой

Алина Кабаева Алина Кабаева
Дина Аверина Дина Аверина
Арина Аверина Арина Аверина
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В Сочи на состоялся 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», он проходил на базе академии Алины Кабаевой «Небесная грация» .

 В шоу участвовали спортсменки мирового уровня и известные артисты. Свой талант смогли проявить представительницы практически всех регионов России, а также гости из Китая, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

Тема фестиваля в этом году — «Драгоценности России». Все номера были посвящены культурному наследию нашей страны — живописи, театру, балету, природе, сказкам, музыке и даже русскому авангарду.

Среди гостей фестиваля были сестры Дина и Арина Аверины. Девушки оставили отзыв в своих социальных сетях о прошедшем мероприятии:

«Мы хотим поблагодарить Алину Маратовну за приглашение на этот праздник, за великолепную организацию, теплый прием и возможность выступать в новой академии «Небесная Грация». Спасибо большое нашему хореографу – постановщику, Ирине Борисовне, за такую невероятную, яркую и смелую постановку «Русский Авангард». Отдельное спасибо всем тем, без кого бы не состоялся этот прекрасный Фестиваль».

 

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