Попробуйте.

Издание HoopsHype опубликовало рейтинг лучших игроков НБА за последние 365 дней.

Любопытно, что в список топ-5 попал лишь один американец - Джейсон Тейтум. Но зато он возглавил рейтинг, обогнав даже Николу Йокича.

Фанаты не оценили рейтинг.

💭 «Я не собираюсь врать - удалите это. Не рейтинг, а мусор...».

💭 «Вы хотите сказать, что Эван Мобли лучше, чем Энтони Дэвис и Леброн Джеймс?».

💭 «Сколько из этих парней вообще играли в финале?».

💭 «Остановитесь».

Что думаете?