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🏀 HoopsHype выбрал топ-30 игроков НБА за последний год. В пятерке сильнейших только один американец

НБА НБА
Эван Мобли Эван Мобли
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
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Попробуйте.

Издание HoopsHype опубликовало рейтинг лучших игроков НБА за последние 365 дней.

Любопытно, что в список топ-5 попал лишь один американец - Джейсон Тейтум. Но зато он возглавил рейтинг, обогнав даже Николу Йокича.

Фанаты не оценили рейтинг.

💭 «Я не собираюсь врать - удалите это. Не рейтинг, а мусор...».

💭 «Вы хотите сказать, что Эван Мобли лучше, чем Энтони Дэвис и Леброн Джеймс?».

💭 «Сколько из этих парней вообще играли в финале?».

💭 «Остановитесь».

Что думаете?

4 комментария

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Evincive
На сайте HoopsHype совсем другой рейтинг за Последние 365 дней.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPuKm6kfr9AhXSvosKHSOHDSUQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhoopshype.com%2F&usg=AOvVaw0MhW4QAtFpbZ0ysOTAohtz
0
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Сергей Лавров
Не только Дэвис с Леброном. Еще КД, Букер, Кавай, Джордж, Халибертон тоже не играли в этом году?
+1
0
+1
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Антон Нестеренко
Джордан Пул выше Карри. Все, что нужно знать о рейтинге.
+4
0
+4
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ruprekht
Наркоманы какие-то :) Тейтум первый, Трей и Рендл в десятке...
+3
0
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