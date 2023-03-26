🏀 HoopsHype выбрал топ-30 игроков НБА за последний год. В пятерке сильнейших только один американец
Попробуйте.
Издание HoopsHype опубликовало рейтинг лучших игроков НБА за последние 365 дней.
Любопытно, что в список топ-5 попал лишь один американец - Джейсон Тейтум. Но зато он возглавил рейтинг, обогнав даже Николу Йокича.
Фанаты не оценили рейтинг.
💭 «Я не собираюсь врать - удалите это. Не рейтинг, а мусор...».
💭 «Вы хотите сказать, что Эван Мобли лучше, чем Энтони Дэвис и Леброн Джеймс?».
💭 «Сколько из этих парней вообще играли в финале?».
💭 «Остановитесь».
Что думаете?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPuKm6kfr9AhXSvosKHSOHDSUQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhoopshype.com%2F&usg=AOvVaw0MhW4QAtFpbZ0ysOTAohtz