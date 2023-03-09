Sportsdaily
Блог

📺 Джон Сина ― звезда мирового масштаба. Но это не мешает ему дружить с оператором и очень мило общаться с ним долгие годы

Джон Сина
WWE
Клубы Клубы
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Без тебя не было бы WrestleMania».

Джон Сина возвращается в WWE, и в связи с этим стоит вспомнить об одной из милейших черт звездного рестлера. 

6-кратный чемпион США вернулся на Monday Night Raw, и уже скоро он сразится с Остином Тиори на WrestleMania.

И на протяжении почти всей своей карьеры Сина дружит с оператором по имени Стю, который многие годы снимает, как борцы выходят на арену. Легендарный рестлер мило болтает со Стю, каждый раз проходя мимо него. И вот официальный аккаунт WWE выложил видео-нарезку, в которой показана дружба этих двоих.

 

 

Видео завершается тем, как Сина очень комплиментарно отзывается о Стю:

«Без тебя не было бы WrestleMania».

 

Здорово видеть, как у такой большой звезды прекрасные отношения с теми, кто остается за кулисами.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий