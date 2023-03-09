«Без тебя не было бы WrestleMania».

Джон Сина возвращается в WWE, и в связи с этим стоит вспомнить об одной из милейших черт звездного рестлера.

6-кратный чемпион США вернулся на Monday Night Raw, и уже скоро он сразится с Остином Тиори на WrestleMania.

И на протяжении почти всей своей карьеры Сина дружит с оператором по имени Стю, который многие годы снимает, как борцы выходят на арену. Легендарный рестлер мило болтает со Стю, каждый раз проходя мимо него. И вот официальный аккаунт WWE выложил видео-нарезку, в которой показана дружба этих двоих.

Видео завершается тем, как Сина очень комплиментарно отзывается о Стю:

«Без тебя не было бы WrestleMania».

Здорово видеть, как у такой большой звезды прекрасные отношения с теми, кто остается за кулисами.