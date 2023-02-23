😳 «Сыграем вместе?». Брат Стефаноса Циципаса предложил секс-звезде женского футбола поиграть в теннис. Она ответила 😉
Впечатлила свои умением обращаться с ракеткой.
Суперпопулярная швейцарская футболистка Алиша Леманн продемонстрировала в соцсетях свои навыки игры в теннис. Она была настолько хороша, что сумела впечатлить даже профессионального игрока - грека Петроса Циципаса, который является младшим братом 4-й ракетки мира - Стефаноса.
24-летняя нападающая «Астон Виллы» опубликовала фотографии себя и швейцарских партнерш по сборной, позирующим с теннисными ракетками.
Леманн может похвастаться 12 миллионами подписчиков, но личного ответа удостоился лишь 22-летний Циципас.
«Сыграем вместе?», - написал Петрос.
«Давай», - ответила Алиша.
Есть ли шансы у грека? На победу.
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