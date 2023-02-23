😞 🐕 Официальный пес-болельщик Бостонского марафона умер. Спенсеру было 13 лет 😭😭😭

Рак.

Спенсер, который был собакой-черлидингом на Бостонском марафоне, к сожалению, умер после долгой борьбы с раком печени.

Ему было 13 лет.

«Мы опустошены, Спенсер умер», - сказал хозяин собаки Рич Пауэрс.

«В 2009 году нам был предоставлен невероятный подарок, но в прошлую пятницу нам пришлось его вернуть. Спенсер умер в нашем доме», - добавил он.

Спенсер дебютировал в 2015 году, через два года после взрывов на Бостонском марафоне.

С флагами «Boston strong», сжатыми в зубах, Спенсер стоял на обочине и поддерживал людей, когда они пробегали мимо него.

Всего три года спустя он стал местной знаменитостью после того, как отважно поддерживал людей в дождливую холодную погоду.

В 2021 году Бостонская спортивная ассоциация назвала Спенсера официальной собакой Бостонского марафона.

«Он был источником вдохновения для сотен тысяч людей. Он был ангелом на Земле. Любой, кому посчастливилось встретиться с ним лично, может засвидетельствовать, что, когда вы прикасаетесь к нему, то чувствуете чистую энергию и свет», - сказал хозяин пса.

Спенсеру потребовалась операция на опухоли еще в 2020 году, а через год у него был диагностирован рак селезенки.

К сожалению, это было неизлечимо.

«Спенсер не был готов сдаться, и с любовью и позитивной энергией, посланными ему сотнями тысяч поклонников, он превзошел шансы и дал нам 28 месяцев», - сказал Рич.

Выступая перед Boston.com, гордый владелец добавил: «Он был источником вдохновения по многим причинам. Марафон - это преодоление проблем, и он преодолел многие из них».

«Мы будем скучать по тебе. Ты всегда будешь нашим другом и официальной собакой Бостонского марафона, - написали в организации Бостонского марафона.