За несколько дней до начала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года Наоми Осака отказалась от участия и сообщила, что готовится приветствовать своего первого ребенка от американского рэпера Cordae в конце этого года.

Осака недавно заявила, что, хотя она знает пол ребенка, а ее бойфренд не знает. Пара начала встречаться друг с другом в 2019 году.

«Я готовилась, но он еще не знает пол, только я знаю», — сказала Осака. «Поэтому я не могу построить комнату или что-то в этом роде. Так что я не знаю, [я] просто как бы играю. Это своего рода ключевой девиз в моей жизни».

25-летняя девушка добавила, что, хотя она не знала всего о «приключениях» материнства, с ней были замечательные люди, которые помогали ей.

«Я думаю, что больше всего я с нетерпением жду испытаний и просто обучения. Я думаю, что будет много вещей, которых я не знаю, но рядом со мной много действительно замечательных людей, которым я могу задавать вопросы. Просто новое приключение», — добавила она.