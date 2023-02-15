😨 «Хотел бы заняться политикой, когда закончу играть». Энди Маррей написал тревожный твит. 😲 Экс-первый министр Шотландии готова поддержать его

В рядах пополнение.

Энди Маррей и Никола Стерджен устроили любопытную переписку в Твиттере, после того, как теннисист отреагировал на отставку Стерджен с поста первого министра Шотландии.

Стерджен стала первым министром Шотландии в ноябре 2014 года и занимала должность в течение трех сроков, прежде чем объявила о своей отставке 15 февраля 2023 года.

Мимо этого события не смог пройти Энди Маррей, который в соцсетях заявил, что хотел бы стать политиком, когда закончит карьеру.

«Интересная вакансия. Хотел бы заняться политикой, когда закончу играть», - говорится в твите Энди Маррея.

Стерджен, очевидно, была удивлена словами Маррея, но не стала молчать.

«Я знаю, что сказала, мол никого не поддержу в качестве своего преемника, но...», - написала экс-политик на своей странице.

Кстати, Никола похвалила Маррея за выход в четвертый раунд AO месяц назад:

«С точки зрения решительности и спортивного мастерства, он является выдающимся спортсменом. В этом огромная заслуга тенниса, спорта, и, конечно же, Шотландии. Молодец, Энди, мы все гордимся тобой», - написала она.

А может это и не шутки?