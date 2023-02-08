Поклонники тенниса раскритиковали поведение Бублика в Монпелье. Александр сломал три ракетки

Александр Бублик не смог защитить титул.

Казахстанский теннисист проиграл Грегуару Баррере в первом круге в Монпелье. В третьем сете Бублик упустил преимущество 4:2, а на решающем тай-брейке Александр не смог справиться с эмоциями и разнес три ракетки.

Такое поведение спортсмена не понравилось поклонникам тенниса. Фанаты раскритиковали Бублика в соцсетях:

💭 «В 2018 году Серена разбила ракетку и получила штраф на очко, а Бублик уничтожил сразу три ракетки, но получил лишь предупреждение. В этой жизни я явно чего-то не понимаю».

💭 «Вот почему я горд быть фанатом Надаля. Рафаэль никогда опускался до такого поведения. Многие дети из бедных семей мечтают о такой ракетке, а Бублик сломал сразу три. Ужасно».

💭 «Окей, он разнес ракетки, ладно. Но почему он не убрал за собой весь этот мусор? Он считает, что за ним еще должны убирать? Какой славный парень».

💭 «Представьте ребенка, который мечтает хотя бы об одной такой ракетке. Что бы почувствовал такой ребенок, увидев Бублика? Думаю, это бы разбило ему сердце».

💭 «Ладно, я, конечно, понимаю, что это непрофессионально. Но, черт возьми, это выглядит очень комично! Он так методично крушит ракетку за ракеткой, а судья за этим просто наблюдает. Выглядит, как сцена из спортивной комедии».

💭 «Бублик 3:0 ракетки».

Что думаете о поведении Александра в этом эпизоде?