📷 Мария Шарапова наслаждается Парижем

Мария Шарапова наслаждается красотой Парижа. Бывшая первая ракетка мира, кажется, прекрасно проводит время, прогуливаясь по улицам города, где она добилась наибольшего успеха в турнирах Большого шлема.

35-летняя Мария поделилась со своими подписчиками фотографией в социальных сетях, подписав: «Париж – это всегда хорошая идея».

Мария стала профессионалом в свой 14-й день рождения в 2001 году и повесила ракетку в феврале 2020 года, последним для нее было противостояние с хорваткой Донной Векич в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Помимо двух титулов Открытого чемпионата Франции, Шарапова выиграла еще три турнира Большого шлема в Мельбурне, Уимблдоне и Нью-Йорке.

Сейчас Шарапова проживает в США, 1 июля 2022 года она родила сына Теодора от своего жениха Александра Гилкеса.