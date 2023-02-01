«Держусь». Больная раком Навратилова ответила фанату в Твиттере, поблагодарив его за заботу
Рецидив. Спустя 13 лет.
Легенда тенниса Мартина Навратилова, у которой недавно был диагностирован рак, ответила на во своем здоровье, словами: «держусь».
У Навратиловой был диагностирован рак молочной железы и горла, спустя 13 лет после того, как лучевая терапия позволила ей полностью оправиться от того же заболевания.
Лимфатический узел был найден в шее 18-кратной чемпионки «Большого шлема» в ноябре. Диагноз подтвердило наличие подозрительной твердости в ее груди - это рак.
Отвечая поклоннику в социальных сетях, Мартина Навратилова написала, что держится, и поблагодарила за заботу.
«Как дела, @Martina? Просто помни, ничто не может превзойти ТЕБЯ. 💪», - спросил фанат.
Чешка ответила:
«Держусь, спасибо».
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