«Держусь». Больная раком Навратилова ответила фанату в Твиттере, поблагодарив его за заботу

Рецидив. Спустя 13 лет.

Легенда тенниса Мартина Навратилова, у которой недавно был диагностирован рак, ответила на во своем здоровье, словами: «держусь».

У Навратиловой был диагностирован рак молочной железы и горла, спустя 13 лет после того, как лучевая терапия позволила ей полностью оправиться от того же заболевания.

Лимфатический узел был найден в шее 18-кратной чемпионки «Большого шлема» в ноябре. Диагноз подтвердило наличие подозрительной твердости в ее груди - это рак.

Отвечая поклоннику в социальных сетях, Мартина Навратилова написала, что держится, и поблагодарила за заботу.

«Как дела, @Martina? Просто помни, ничто не может превзойти ТЕБЯ. 💪», - спросил фанат.

Чешка ответила:

«Держусь, спасибо».