«Не знаю, что двигало Луной». Алиев прокомментировал поведение Хендрикс после неудачной произвольной программы на ЧЕ

Бельгийка подсекала лед коньками перед выступлением Губановой 😡.

Экс-чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев в интервью RT признался, что в нынешнем сезоне получает удовольствие от участия в турнирах, несмотря на обострившуюся травму стопы. Подопечный Евгения Рукавицына также прокомментировал поведение Луны Хендрикс после произвольной программы на континентальном первенстве.

— Если вы смотрели чемпионат Европы, возможно, заметили, как бельгийка Луна Хендрикс едет после проката в сторону борта и несколько раз довольно сильно бьёт зубцами по льду. Это нормальное поведение для фигуриста или некий моветон?

— Сказал бы, что на тренировках, когда что-то не получается, это нормально. Поверьте человеку, который несколько раз разбивал в кровь руки ударами по бортику. Не знаю, кстати, что двигало Луной. Было ли это какой-то сознательной подсечкой в сторону Насти Губановой, которая каталась следом, или просто проявлением расстройства после собственного проката, невозможностью совладать с эмоциями.

— Как повели бы себя в этой ситуации вы?

— Если бы такое сделал кто-то из фигуристов, находясь со мной на льду, я встал бы прямо перед человеком и посмотрел бы на него так… Я умею в таких случаях посмотреть. И поскандалить умею.