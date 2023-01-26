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Водитель Uber Eats остановил баскетбольный матч, чтобы вручить заказ 🍔. Комментаторы были в недоумении, но постарались выкрутиться 😣

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Есть подозрения, что это был пранк.

Баскетбольный матч колледжа был прерван после того, как водитель Uber Eats вышел на площадку, чтобы доставить заказ из McDonald's.

Вчера «Лойола Чикаго» и «Дюкенс» встречались друг с другом на поле UPMC Cooper в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Во втором периоде водитель Uber Eats вышел на площадку, держа сумку с едой и напитками из McDonald's.

Инцидент поставил комментаторов в недоумение - пришлось остановить игру.

Один комментатор сказал: «Кто-то вышел на площадку на той стороне, это что-то вроде доставки Uber. Он несет McDonald's. На самом деле я не шучу, похоже, что именно это и происходит».

Второй добавил: «Этот парень в углу собирается доставить McDonald's кому-то на площадке? Можем ли мы исключить этот вариант?».

Оба комментатора закричали: «Вот он!».

Оператор думает, что весь инцидент был снят на видео.

Он написал в Твиттере: «Этот парень явно шутил для Youtube/TikTok.

Вы можете заметить, что он носит микрофон, и тонны студентов снимали его на свои телефоны.

Они не выгнали его. Он просто вернулся на трибуны со своим McDonald's в руках».

Позже репортер Pittsburgh Sports News Закари Вайс сообщил, что этот человек не был водителем Uber Eats, добавив: «он надел куртку, использовал скрытую камеру и его друг вел запись с самого верха. Его выпроводили из помещения».

Официальный Twitter Uber Eats также присоединился к истории, написав: «Ничего, кроме сети».

4 комментария

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Max Bochkov
Ответ Ivan Ivanov
Жаль, что это просто пранк. Было бы круче, если бы это был пиар ход от UberEats...
Официально могли бы нарваться на требование по возмещению ущерба, вызванного остановкой игры, репутационных издержек NCAA и несогласованной рекламы. А так получилось своеобразное "партизанское паблисити". Ну, если они имеют к этому отношение, конечно. Поэтому и уровень НБА для такой акции слишком рисковый - там уж точно размер потенциальной компенсации был бы на порядки выше.
Но такое периодически делается, ничего прям удивительного в этом нет. Помнится "Мерседес" запустил рекламный ролик про юного Адольфа Гитлера, но сделал это под видом некой выпускной студенческой работы, к которой якобы, не имел отношения. Хотя эффект был масштабный...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Чугунов
Автор
Артем Чугунов
Клубная редакция
5 подписчиков
Ответ Ivan Ivanov
Жаль, что это просто пранк. Было бы круче, если бы это был пиар ход от UberEats...
Возможно это пранк, который проспонсировал Uber Eats. Не зря же они отметились
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-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ignat Tikhanin
Ответ Ivan Ivanov
Жаль, что это просто пранк. Было бы круче, если бы это был пиар ход от UberEats...
Думаю, что UberEats пранканул бы на уровень выше, чем матч между колледжами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanov
Жаль, что это просто пранк. Было бы круче, если бы это был пиар ход от UberEats...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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