Водитель Uber Eats остановил баскетбольный матч, чтобы вручить заказ 🍔. Комментаторы были в недоумении, но постарались выкрутиться 😣
Есть подозрения, что это был пранк.
Баскетбольный матч колледжа был прерван после того, как водитель Uber Eats вышел на площадку, чтобы доставить заказ из McDonald's.
Вчера «Лойола Чикаго» и «Дюкенс» встречались друг с другом на поле UPMC Cooper в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Во втором периоде водитель Uber Eats вышел на площадку, держа сумку с едой и напитками из McDonald's.
Инцидент поставил комментаторов в недоумение - пришлось остановить игру.
Один комментатор сказал: «Кто-то вышел на площадку на той стороне, это что-то вроде доставки Uber. Он несет McDonald's. На самом деле я не шучу, похоже, что именно это и происходит».
Второй добавил: «Этот парень в углу собирается доставить McDonald's кому-то на площадке? Можем ли мы исключить этот вариант?».
Оба комментатора закричали: «Вот он!».
Оператор думает, что весь инцидент был снят на видео.
Он написал в Твиттере: «Этот парень явно шутил для Youtube/TikTok.
Вы можете заметить, что он носит микрофон, и тонны студентов снимали его на свои телефоны.
Они не выгнали его. Он просто вернулся на трибуны со своим McDonald's в руках».
Позже репортер Pittsburgh Sports News Закари Вайс сообщил, что этот человек не был водителем Uber Eats, добавив: «он надел куртку, использовал скрытую камеру и его друг вел запись с самого верха. Его выпроводили из помещения».
Официальный Twitter Uber Eats также присоединился к истории, написав: «Ничего, кроме сети».
Но такое периодически делается, ничего прям удивительного в этом нет. Помнится "Мерседес" запустил рекламный ролик про юного Адольфа Гитлера, но сделал это под видом некой выпускной студенческой работы, к которой якобы, не имел отношения. Хотя эффект был масштабный...