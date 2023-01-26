Водитель Uber Eats остановил баскетбольный матч, чтобы вручить заказ 🍔. Комментаторы были в недоумении, но постарались выкрутиться 😣

Есть подозрения, что это был пранк.

Баскетбольный матч колледжа был прерван после того, как водитель Uber Eats вышел на площадку, чтобы доставить заказ из McDonald's.

Вчера «Лойола Чикаго» и «Дюкенс» встречались друг с другом на поле UPMC Cooper в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Во втором периоде водитель Uber Eats вышел на площадку, держа сумку с едой и напитками из McDonald's.

Инцидент поставил комментаторов в недоумение - пришлось остановить игру.

Один комментатор сказал: «Кто-то вышел на площадку на той стороне, это что-то вроде доставки Uber. Он несет McDonald's. На самом деле я не шучу, похоже, что именно это и происходит».

Второй добавил: «Этот парень в углу собирается доставить McDonald's кому-то на площадке? Можем ли мы исключить этот вариант?».

Оба комментатора закричали: «Вот он!».

Оператор думает, что весь инцидент был снят на видео.

Он написал в Твиттере: «Этот парень явно шутил для Youtube/TikTok.

Вы можете заметить, что он носит микрофон, и тонны студентов снимали его на свои телефоны.

Они не выгнали его. Он просто вернулся на трибуны со своим McDonald's в руках».

Позже репортер Pittsburgh Sports News Закари Вайс сообщил, что этот человек не был водителем Uber Eats, добавив: «он надел куртку, использовал скрытую камеру и его друг вел запись с самого верха. Его выпроводили из помещения».

Официальный Twitter Uber Eats также присоединился к истории, написав: «Ничего, кроме сети».