LFC 2020
Блог

Келлехер или Алиссон? Клопп намекнул, кто из голкиперов будет защищать ворота «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Куивин Келлехер Куивин Келлехер
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Фулхэм» в двухматчевом полуфинале с общим счетом 3:2. 25 февраля мерсисайдцы встретятся с «Челси» на «Уэмбли».

Эти же команды играли в финале турнира в 2022 году, и тогда «красные» выиграли в серии пенальти со счетом 11:10. Тогда Куивин Келлехер отыграл все этапы Кубка, включая финал.

Отвечая на вопрос, произойдет ли то же самое и в этот раз, Юрген Клопп намекнул, что готов доверить судьбу трофея ирландцу.

«Куивин — топ, топ-вратарь. Я отчаянно хочу предоставлять ему возможность играть, он этого заслуживает», — сказал босс команды.

В этом сезоне Келлехер подвергался критике из-за своих выступлений. В ответном матче полуфинала он допустил ошибку, которая чуть не привела к голу «Фулхэма». К счастью для «красных», Андреас Перейра попал в штангу.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
клоп такой рисковый
0
0
0
До этого сезона производил очень хорошее впечатление, был очень спокойным и уверенным+хорошая игра ногами…Казалось идеальный второй кипер. А сейчас страшно после каждого удара по воротам когда в раме Келлехер
0
0
0
молодец Клопп ,понимает что и запасной голкипер должен играть. хотя-бы в кубке. посмотрите что творится в мю. чел за пол года неразу не играл
0
0
0
Ответ SZol11
До этого сезона производил очень хорошее впечатление, был очень спокойным и уверенным+хорошая игра ногами…Казалось идеальный второй кипер. А сейчас страшно после каждого удара по воротам когда в раме Келлехер
Ну, такое бывает, когда нет регулярной практики, но вчера был в порядке
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий