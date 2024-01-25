Келлехер или Алиссон? Клопп намекнул, кто из голкиперов будет защищать ворота «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Фулхэм» в двухматчевом полуфинале с общим счетом 3:2. 25 февраля мерсисайдцы встретятся с «Челси» на «Уэмбли».

Эти же команды играли в финале турнира в 2022 году, и тогда «красные» выиграли в серии пенальти со счетом 11:10. Тогда Куивин Келлехер отыграл все этапы Кубка, включая финал.

Отвечая на вопрос, произойдет ли то же самое и в этот раз, Юрген Клопп намекнул, что готов доверить судьбу трофея ирландцу.

«Куивин — топ, топ-вратарь. Я отчаянно хочу предоставлять ему возможность играть, он этого заслуживает», — сказал босс команды.

В этом сезоне Келлехер подвергался критике из-за своих выступлений. В ответном матче полуфинала он допустил ошибку, которая чуть не привела к голу «Фулхэма». К счастью для «красных», Андреас Перейра попал в штангу.