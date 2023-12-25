«Ливерпуль» показал милое видео о визите парня-инвалида на базу клуба. В этом ролике прекраснее Клоппа только эмоции мальчика

Помните историю о 12-летнем Дайре Гормане? Мальчик с редким заболеванием посетил базу «Ливерпуля» и выглядел так трогательно, что сумел растопить сердца Клоппа, его подопечных и вообще всех поклонников «красных».

Пресс-служба клуба опубликовала видео о том путешествии Дайре. В ролике прекрасна не только реакция мальчика на все происходящее, но и поведение главного тренера. Фраза «Клопп такой Клопп» тут идеально подойдет.

«Одна из моих мечт исполнится через пару минут. У меня даже нет слов. Я просто так благодарен», – поделился Дайре, подъезжая к базе «Ливерпуля».

А внутри парня уже ждал тренер. Сперва немец предложил ребенку обсудить значимость песни You’ll Never Walk Alone. Юрген рассказал о своем отношении к композиции: «Мой друг, скажу, что мне особенно понравилось в твоем исполнении YNWA. Я, может, уже староват, но эта песня вызывает у меня чувства, схожие с твоими. Эта песня, очевидно, многое значит для тебя, для меня она тоже много значит. Так что я искренне могу понять твои эмоции в тот момент».

Когда в помещение вошел любимый футболист парня, Луис Диас, еще и в компании Дарвина Нуньеса, Клопп понял, что потерял внимание юного гостя: «Ооо! Все, я ухожу, ухожу. Джентльмены, спасибо».

Дайре пообщался с игроками, и тренер взял на себя роль экскурсовода. Путешествие по базе клуба немец сопровождал своими фирменными шутками, на которые Дайре реагировал искренним смехом.

«Так, я буду водителем. Моей жене, Улле, не очень нравится, как я вожу, но надеюсь, ты хоть немного оценишь».

«Мистер Собослаи, а? У него там личные делишки», – сказал Юрген, проходя мимо Доминика.

«А вот кабинет тренера. Да, тут все делают вид, что работают».

Оставляя для Дайре автограф, тренер рассказал о своем прозвище, которое получил еще в университете:

«Ты мог подумать, что я написал «Клопп», но нет, там написано «Клоппо». Когда я учился в университете, все называли меня Клоппо. Потому что «Юрген» звучит так себе, а в Ливерпуле все вообще говорят «Ерррген». Это лучшее решение в моей жизни, ведь теперь я могу писать всего одно слово».

Монолог тренера вновь был прерван! В этот раз немца перебил появившийся Салах. Когда Мо фотографировался с Дайре и его семьей, Клопп со смехом пробросил: «Папа портит все фотографии!»

«Ты не можешь себе представить, как мне приятно познакомиться с тобой. Ты даже не представляешь. Этот клуб – это люди и болельщики, а ты один из самых особенных. Честно, сейчас я близок к тому, чтобы расплакаться... Представь себе, как была бы скучна жизнь без эмоций! Дайре, ты особенный парень, мой друг», – сказал Клопп напоследок.

А у Дайре от Юргена остались исключительно положительные впечатления:

«Он именно такой, каким его все описывают. Совершенно нормальный человек, но ведь он футбольный тренер. Это безумно! Я просто очень благодарен за все это. Это были волшебные часы».

Ну какой же Клопп искренний!