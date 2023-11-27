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Экс-форвард «Ливерпуля» назвал Роджерса «катастрофой». Для него Брендан − худший тренер в карьере

Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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Есть из-за чего не любить его.

В августе 2014 года на замену ушедшему в «Барселону» Луису Суаресу главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс выписал из «Милана» за 16 млн фунтов Марио Балотелли.

Для итальянца, который выиграл с «Манчестер Сити» Кубок Англии и титул чемпиона АПЛ, это была вторая попытка попасть в английскую лигу. Однако на «Энфилде» у форварда не заладилось: в 28 матчах во всех турнирах он забил всего 4 мяча, после чего его отправили обратно в аренду в «Милан».

Балотелли потребовалось целых 13 матчей на то, чтобы забить первый гол за «мерсисайдцев». Марио подвергся жесткой критике от Роджерса за то, что поменялся футболками с Пепе после домашнего поражения от «Мадрида». Тогда Брендан заявил прессе: «Это то, что здесь не происходит и не должно происходить».

Примечательно, что, как утверждается, в контракте Балотелли был прописан бонус в 1 млн фунтов, но чтобы его получить игрок должен был вести себя хорошо. Он должен был избежать трех удалений за грубое поведение.

Брендан Роджерс покинул «Ливерпуль» посреди сезона-2015/16, а Марио не входил в планы Юргена Клоппа и отправился в «Ниццу». Спустя десять лет после короткого пребывания в команде Роджерса Балотелли обрушился с критикой на нынешнего тренера «Селтика».

«Брендан Роджерс − худший тренер из тех, что у меня были. Он был номером один в том, что касается тренировок, владения мячом и мини-матчей. Но как человек − он просто катастрофа», − сказал форвард TVPlay.

Сейчас Балотелли вернулся в Турцию, где во второй раз играет за «Адана Демирспор». В пяти матчах он забил три гола.

4 комментария
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Бало, катастрофа - твой характер!
Только он виной тому, что такой талант не был реализован((
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""Экс-тренер «Ливерпуля» назвал Балотелли «катастрофой». Для него Марио − худший игрок в карьере""
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Ответ А.В. Бубнов
Заголовок следующей статьи: ""Экс-тренер «Ливерпуля» назвал Балотелли «катастрофой». Для него Марио − худший игрок в карьере""
так это неудивительно, Марио ему трансферный комитет навязал, сам он хотел Санчеса, тот на бумаге идеально заменял Суареса под схему с ромбом, не в плане бомбардирских качеств, а по функционалу
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Ответ Ненавидящий2.0
так это неудивительно, Марио ему трансферный комитет навязал, сам он хотел Санчеса, тот на бумаге идеально заменял Суареса под схему с ромбом, не в плане бомбардирских качеств, а по функционалу
Так и удобно было б с Барсой договориться
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