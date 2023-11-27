Экс-форвард «Ливерпуля» назвал Роджерса «катастрофой». Для него Брендан − худший тренер в карьере

Есть из-за чего не любить его.

В августе 2014 года на замену ушедшему в «Барселону» Луису Суаресу главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс выписал из «Милана» за 16 млн фунтов Марио Балотелли.

Для итальянца, который выиграл с «Манчестер Сити» Кубок Англии и титул чемпиона АПЛ, это была вторая попытка попасть в английскую лигу. Однако на «Энфилде» у форварда не заладилось: в 28 матчах во всех турнирах он забил всего 4 мяча, после чего его отправили обратно в аренду в «Милан».

Балотелли потребовалось целых 13 матчей на то, чтобы забить первый гол за «мерсисайдцев». Марио подвергся жесткой критике от Роджерса за то, что поменялся футболками с Пепе после домашнего поражения от «Мадрида». Тогда Брендан заявил прессе: «Это то, что здесь не происходит и не должно происходить».

Примечательно, что, как утверждается, в контракте Балотелли был прописан бонус в 1 млн фунтов, но чтобы его получить игрок должен был вести себя хорошо. Он должен был избежать трех удалений за грубое поведение.

Брендан Роджерс покинул «Ливерпуль» посреди сезона-2015/16, а Марио не входил в планы Юргена Клоппа и отправился в «Ниццу». Спустя десять лет после короткого пребывания в команде Роджерса Балотелли обрушился с критикой на нынешнего тренера «Селтика».

«Брендан Роджерс − худший тренер из тех, что у меня были. Он был номером один в том, что касается тренировок, владения мячом и мини-матчей. Но как человек − он просто катастрофа», − сказал форвард TVPlay.

Сейчас Балотелли вернулся в Турцию, где во второй раз играет за «Адана Демирспор». В пяти матчах он забил три гола.