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У Луиса Диаса появилась новая надежда на освобождение отца

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У Луиса Диаса появилась новая надежда на спасение отца, когда колумбийские военные вывели войска из района, окружающего логово партизан в джунглях.

Группа повстанцев ELN похитила родителей звезды «Ливерпуля» в Колумбии девять дней назад. Отец футболиста до сих пор остается в плену.

Военные подтвердили, что солдатам и полиции, охотившимся за его похитителями, было приказано покинуть район, в котором была сосредоточена девятидневная охота, чтобы облегчить процесс освобождения отца футболиста.

Представитель армии Колумбии заявил: «Прилагаются все усилия, чтобы г-н Диас мог вернуть себе свободу в ближайшие несколько часов».

2 ноября партизанская группа пообещала освободить 58-летнего Луиса Мануэля Диаса, но в обмен на гарантии безопасности, а также выполнение всех их требований.

Колумбийские вооруженные силы сократили свои усилия в районе, выведя войска, чтобы вновь попытаться вернуть отца футболиста домой в целости и сохранности.

Национальная армия по-прежнему сохраняет незначительное присутствие возле логова партизан.

Около 200 мужчинам, участвовавшим в поисках в горах Периха на границе Колумбии и Венесуэлы, было приказано вернуться в город Барранкас, где отец футболиста был похищен чуть больше недели назад.

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