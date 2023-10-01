«Все отлично, идеально. Стоп-стоп-стоп». ПГМОЛ опубликовала разговор судей, которые украли гол у «Ливерпуля»

ПГМОЛ опубликовала полную аудиозапись общения между VAR и судьей на поле Саймоном Хупером в связи с ошибочно засчитанным голом «Ливерпуля», забитым Луисом Диасом из офсайда в ворота «Тоттенхэма» в субботу.

На следующих изображениях показаны линии, нарисованные VAR, которые четко показывают, что Диас не был в положении «вне игры».

Общение между судьями показывает, насколько они были некомпетентны в данной ситуации.

– Думаю, такой ракурс будет лучше?

– Да.

– Провести линию по ноге?

– Провести линию по ноге. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Все отлично, идеально.

– Играем.

– Спасибо, приятель.

– Спасибо, мужик.

– Отличная работа, парни, прекрасно.

– Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?

– Да.

– Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

– Что?

– Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

– ...

– Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в разрешенном положении.

– Дерьмо! Ох...