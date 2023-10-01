LFC 2020
Блог

«Все отлично, идеально. Стоп-стоп-стоп». ПГМОЛ опубликовала разговор судей, которые украли гол у «Ливерпуля»

Луис Диас Луис Диас
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

ПГМОЛ опубликовала полную аудиозапись общения между VAR и судьей на поле Саймоном Хупером в связи с ошибочно засчитанным голом «Ливерпуля», забитым Луисом Диасом из офсайда в ворота «Тоттенхэма» в субботу.

На следующих изображениях показаны линии, нарисованные VAR, которые четко показывают, что Диас не был в положении «вне игры».

Общение между судьями показывает, насколько они были некомпетентны в данной ситуации.

– Думаю, такой ракурс будет лучше?

– Да.

– Провести линию по ноге?

– Провести линию по ноге. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Все отлично, идеально.

– Играем.

– Спасибо, приятель.

– Спасибо, мужик.

– Отличная работа, парни, прекрасно.

– Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?

– Да.

– Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

– Что?

– Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

– ...

– Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в разрешенном положении.

– Дерьмо! Ох...

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gunner_14
Никакая это не ошибка. Здесь предвзятость налицо. Даже оператор повтора увидел, что творится беспредел, переспросив у АВАР несколько раз деликатно, но настойчиво: «доволен ли он». Примерно то же самое было в прошлом сезоне, когда «Арсенал» потерял очки в матче с «Брентфордом». Там при проверке левого гола в ворота «пушкарей» «забыли» прочертить офсайдные линии
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Бардак🤬⚽️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rasool
Ответ Agent Smith
Бардак🤬⚽️
полный бардак, очки украли просто м все
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LiverpoolUA
Коррумпированная АПЛ во всей своей красе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darkwood Clan
Ахахахахаха, как меня смешит их реакция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий