«Все отлично, идеально. Стоп-стоп-стоп». ПГМОЛ опубликовала разговор судей, которые украли гол у «Ливерпуля»
ПГМОЛ опубликовала полную аудиозапись общения между VAR и судьей на поле Саймоном Хупером в связи с ошибочно засчитанным голом «Ливерпуля», забитым Луисом Диасом из офсайда в ворота «Тоттенхэма» в субботу.
На следующих изображениях показаны линии, нарисованные VAR, которые четко показывают, что Диас не был в положении «вне игры».
Общение между судьями показывает, насколько они были некомпетентны в данной ситуации.
– Думаю, такой ракурс будет лучше?
– Да.
– Провести линию по ноге?
– Провести линию по ноге. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Все отлично, идеально.
– Играем.
– Спасибо, приятель.
– Спасибо, мужик.
– Отличная работа, парни, прекрасно.
– Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?
– Да.
– Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.
– Что?
– Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?
– ...
– Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в разрешенном положении.
– Дерьмо! Ох...
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