Нидерландец одной ногой в АПЛ.

Трансфер Райана Гравенберха из «Баварии» в «Ливерпуль» первоначально состоял из трех этапов. Мюнхенский клуб планировал найти ему прямую замену, а уже после отпускать своего игрока в Англию.

Чемпион Германии видел замену Гравенберха в хавбеке «Фулхэма» Жоау Пальинье. Португалец уже прибыл в Мюнхен, прошел два этапа медосмотра и даже успел засветиться в клубных цветах, а также заменил аватарку в соцсетях: там он был в форме «Фулхэма», а стал − в форме сборной. Однако сделка сорвалась, так как «дачники» в свою очередь не смогли найти ему замену − переговоры по Скотту Мактоминею с «Юнайтед» провалились. Мюнхенцы могли заплатить за Пальинью целых 65 млн евро.

Однако по данным The Athletic, переезд Гравенберха на «Энфилд» не находится под угрозой. Теперь для «Баварии» его продажа за 40 млн евро − это отдельная сделка, никак не связанная с другими игроками.

Что же, в таком случае стоит ждать официального объявления о новичке, если, конечно же, не произойдет какого-то форс-мажора.