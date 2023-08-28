В третьем туре АПЛ «Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Ньюкасл» 2:1, и это произошло благодаря нескольким ключевым игрокам. В частности, болельщики выделили двух: Диогу Жоту и Джо Гомеса.

«Особенно стоит отметить Джо Гомеса. Попал в невероятно сложную ситуацию и был абсолютно безупречен, сыграл огромную роль, чтобы не пропустить еще один мяч. Очень рад за него».

«Диогу Жоту всегда недооценивают, но является одним из ключевых игроков «Ливерпуля».

«Люди не ценят Жоту, я этого не понимаю».

«Какая игра от Жоты и Нуньеса! Отдельные слова благодарности Джо Гомесу. Это было очень недооцененное выступление».

«Сегодня много людей, которые попадут в заголовки газет, и это справедливо, но Джо Гомес, Харви Эллиотт и Диого Жота очень хороши».

«Джо Гомес сегодня сыграл просто великолепно, было приятно видеть, что он все еще способен на это, особенно в игре такого масштаба».

«Камео Жоты было невероятным. Он гораздо лучше играет на позиции вингера или ложной девятки».