Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, почему решил переехать на Ближний Восток.

«Я думаю, что было много причин, по которым я принял решение присоединиться к «Аль-Иттифаку». В этом клубе много отличных людей на всех уровнях.

Когда я поехал в Саудовскую Аравию, то ощутил чувство семьи. Это заставило меня почувствовать себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я считаю очень важными, но на первом всегда стоит семья.

Также я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. Важно иметь вызов, а также быть защищенным контрактом. Так что это целая совокупность причин. Я очень взволнован и счастлив, не могу дождаться начала работы. Хочу встретиться со всеми», - заявил Стивен Джеррард.

Получится у Джеррарда?