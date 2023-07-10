«Когда я поехал в Саудовскую Аравию, то ощутил чувство семьи». Стивен Джеррард рассказал, почему решил переехать на Ближний Восток
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, почему решил переехать на Ближний Восток.
«Я думаю, что было много причин, по которым я принял решение присоединиться к «Аль-Иттифаку». В этом клубе много отличных людей на всех уровнях.
Когда я поехал в Саудовскую Аравию, то ощутил чувство семьи. Это заставило меня почувствовать себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я считаю очень важными, но на первом всегда стоит семья.
Также я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. Важно иметь вызов, а также быть защищенным контрактом. Так что это целая совокупность причин. Я очень взволнован и счастлив, не могу дождаться начала работы. Хочу встретиться со всеми», - заявил Стивен Джеррард.
Получится у Джеррарда?
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