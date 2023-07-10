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«Когда я поехал в Саудовскую Аравию, то ощутил чувство семьи». Стивен Джеррард рассказал, почему решил переехать на Ближний Восток

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Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, почему решил переехать на Ближний Восток.

«Я думаю, что было много причин, по которым я принял решение присоединиться к «Аль-Иттифаку». В этом клубе много отличных людей на всех уровнях.

‘I got a real family feeling’: Steven Gerrard reveals three major reasons for accepting Al-Ettifaq manager role

Когда я поехал в Саудовскую Аравию, то ощутил чувство семьи. Это заставило меня почувствовать себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я считаю очень важными, но на первом всегда стоит семья.

Также я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. Важно иметь вызов, а также быть защищенным контрактом. Так что это целая совокупность причин. Я очень взволнован и счастлив, не могу дождаться начала работы. Хочу встретиться со всеми», - заявил Стивен Джеррард.

Получится у Джеррарда?

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