LFC 2020
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Контракты многих ключевых игроков «Ливерпуля» истекут в ближайшие годы, но в первую очередь клуб предложит продление лишь одному из них

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Расставили приоритеты.

Этим летом «Ливерпуль» не только активно работает над подписанием новых игроков, но и не забывает о старых. У нескольких ключевых футболистов истекают контракты через два года, и одному из них клуб намерен предложить новое соглашение уже в ближайшее время.

В 2025 году истекает срок действия контрактов Вирджила ван Дейка, Мо Салаха и Трента Александер-Арнолда. И, по словам надежного журналиста The Atheltic Джеймса Пирса, сначала «Ливерпуль» хочет продлить соглашение с крайним защитником.

«Из тех, у кого истекает контракт в 2025 году, Трент Александер-Арнолд будет приоритетом с точки зрения согласования новой сделки. Я ожидаю, что все будет решено в ближайшие месяцы».

В своей статье Пирс также добавил, что клуб скорее всего отпустит Тиаго и Матипа по истечении их контрактов в 2024 году.

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