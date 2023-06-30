Расставили приоритеты.

Этим летом «Ливерпуль» не только активно работает над подписанием новых игроков, но и не забывает о старых. У нескольких ключевых футболистов истекают контракты через два года, и одному из них клуб намерен предложить новое соглашение уже в ближайшее время.

В 2025 году истекает срок действия контрактов Вирджила ван Дейка, Мо Салаха и Трента Александер-Арнолда. И, по словам надежного журналиста The Atheltic Джеймса Пирса, сначала «Ливерпуль» хочет продлить соглашение с крайним защитником.

«Из тех, у кого истекает контракт в 2025 году, Трент Александер-Арнолд будет приоритетом с точки зрения согласования новой сделки. Я ожидаю, что все будет решено в ближайшие месяцы».

В своей статье Пирс также добавил, что клуб скорее всего отпустит Тиаго и Матипа по истечении их контрактов в 2024 году.