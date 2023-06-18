LFC 2020
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«Пора заканчивать». Кьеза спокойно обыграл Ван Дейка и забил, а фанаты остались очень недовольны действиями защитника

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Не может записать этот сезон себе в актив.

В матче за третье место в Лиге наций сборная Нидерландов играла против Италии (2:3). Команда Манчини быстро установила преимущество в два мяча и держала его практически до конца встречи. Победный мяч на счету Федерико Кьезы.

В момент, когда вингер «Ювентуса» забивал мяч, болельщики отметили крайне неуверенные действия центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Вместо того, чтобы выдвигаться на игрока, он пятился к воротам и пропустил момент удара.

Это не первая неуверенная игра голландца, которая привела к плачевному результату − пропущенному голу. В комментариях болельщики выражений не выбирали:

💭Ван Дейк выглядит испуганным. Может ему пора заканчивать с футболом?

💭Вирджил, снимай бутсы и вешай их на гвоздь.

💭Еще один день, еще одна катастрофа от Ван Дейка. Его падение формы сильно пугает.

💭Кто мне может объяснить, что случилось с «лучшим защитником всех времен» Ван Дейком?

А как вы считаете, сможет ли Вирджил ван Дейк вернуть свою лучшую форму? Пишите в комментариях.

3 комментария

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#SharkTeam
Он же всегда пятится, разве нет? Главное что не обыгран!
+4
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Амина Ибрагимова
Как же достали эти болельщики в кавычках, которые лежат на диване и говорят что лучше сделать. Все мы люди и все мы ошибаемся, мы не идеальны. Вирджил на данный момент не в хорошей форме после травмы, у него не лучший сезон так сказать. Он ведь тоже может ошибаться не так? Он не робот чтобы делать всё идеально!!!
+1
0
+1
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sinkindragon@gmail.com
Куману стоило б давать больше времени другим защитникам , тем более у голландцев их хватает и дать отдохнуть Вирджилу
0
0
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