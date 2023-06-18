Не может записать этот сезон себе в актив.

В матче за третье место в Лиге наций сборная Нидерландов играла против Италии (2:3). Команда Манчини быстро установила преимущество в два мяча и держала его практически до конца встречи. Победный мяч на счету Федерико Кьезы.

В момент, когда вингер «Ювентуса» забивал мяч, болельщики отметили крайне неуверенные действия центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Вместо того, чтобы выдвигаться на игрока, он пятился к воротам и пропустил момент удара.

Это не первая неуверенная игра голландца, которая привела к плачевному результату − пропущенному голу. В комментариях болельщики выражений не выбирали:

💭Ван Дейк выглядит испуганным. Может ему пора заканчивать с футболом?

💭Вирджил, снимай бутсы и вешай их на гвоздь.

💭Еще один день, еще одна катастрофа от Ван Дейка. Его падение формы сильно пугает.

💭Кто мне может объяснить, что случилось с «лучшим защитником всех времен» Ван Дейком?

А как вы считаете, сможет ли Вирджил ван Дейк вернуть свою лучшую форму? Пишите в комментариях.