Экс-судья Бурруль о фоле Тчуамени на Ферране, выбегавшем к воротам «Реала»: «Это не красная. Футболист «Барсы» не контролировал мяч»
Экс-судья Бурруль оценил эпизод с фолом Орельена Тчуамени на Ферране Торресе.
«Барселона» обыграла «Реал» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги.
На 36-й минуте Тчуамени, вышедший в центре обороны «Реала», подтолкнул в спину выбегавшего к штрафной мадридцев Феррана Торреса, и вингер «Барсы» упал на газон. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес показал Орельену желтую карточку.
«За толчок полагается желтая карточка. Это не красная карточка.
Футболист «Барселоны» не контролировал мяч», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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