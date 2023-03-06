LFC 2020
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Фанат выбежал на поле и чуть не травмировал Энди Робертсона. Клопп, кажется, был готов его убить на месте

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Не слишком сообразительный нарушитель.

Во время сегодняшнего матча на «Энфилде» фанат прорвался на поле как раз в тот момент, когда «Ливерпуль» праздновал свой седьмой гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Нарушитель проскользил по полю на коленях и неловко приземлился на лодыжку Энди Робертсона, чуть не травмировав его. Стюарды сразу же скрутили парня.

Конечно же, все фанаты мерсисайдцев потеряли голову от такого результата, но это явно перешло все границы.

Юрген Клопп натурально взбесился от такой выходки. Выражение его лица на кадрах ниже говорит само за себя.

Болельщику явно повезло, что тренер не мог выбежать на поле и достать его.

3 комментария

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Константин Черешинский
Да надо простить. У меня крыша тоже подвинулась. Тем более, сын болельщик МЮ. Надо же такому случится. Ещё и жена его поддерживает. Один я в нашей семье за ЛФК. Поддержите.
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Санжар Уразбаев
Понять можно , 7:0 не каждый день встретишь
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Юрий Балышев
Его свои же казнят публично.
+2
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