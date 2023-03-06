Не слишком сообразительный нарушитель.

Во время сегодняшнего матча на «Энфилде» фанат прорвался на поле как раз в тот момент, когда «Ливерпуль» праздновал свой седьмой гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Нарушитель проскользил по полю на коленях и неловко приземлился на лодыжку Энди Робертсона, чуть не травмировав его. Стюарды сразу же скрутили парня.

Конечно же, все фанаты мерсисайдцев потеряли голову от такого результата, но это явно перешло все границы.

Юрген Клопп натурально взбесился от такой выходки. Выражение его лица на кадрах ниже говорит само за себя.

Болельщику явно повезло, что тренер не мог выбежать на поле и достать его.