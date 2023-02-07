«Я - чемпион АПЛ?». Лукас Лейва уже предвкушал титул в связи с возможным отстранением «Ман Сити», но один болельщик его расстроил 😖
Еще и нагрубил!
Лукас Лейва прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».
«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник «Гремио», выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.
Впрочем, бразильца быстро поставили на место.
Напомним, что АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.
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