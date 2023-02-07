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«Я - чемпион АПЛ?». Лукас Лейва уже предвкушал титул в связи с возможным отстранением «Ман Сити», но один болельщик его расстроил 😖

Лукас Лейва Лукас Лейва
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Еще и нагрубил!

Лукас Лейва прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник «Гремио», выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.

Впрочем, бразильца быстро поставили на место.

Напомним, что АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

5 комментариев

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kisliy33
Ответ Тиджани Бабангида
Делить шкуру неубитого медведя ещё рано. Даже шутейно
шутейно никогда не рано. а оскорблять, причем в ответ на откровенную иронию, ну такое себе...
+1
0
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Как много стало статей о комментариях в соцсетях.
+1
0
+1
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Lord Baium
Ответ Дмитрий Турецкий
Ответить человеку-"Нет, идиот"-это поставить на место? Вы там совсем того?!
Ну надо же новости постить для лайков и комментариев!
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Делить шкуру неубитого медведя ещё рано. Даже шутейно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Турецкий
Ответить человеку-"Нет, идиот"-это поставить на место? Вы там совсем того?!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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