«Я - чемпион АПЛ?». Лукас Лейва уже предвкушал титул в связи с возможным отстранением «Ман Сити», но один болельщик его расстроил 😖

Еще и нагрубил!

Лукас Лейва прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

«Теперь я чемпион Премьер-лиги?» – написал в твиттере полузащитник «Гремио», выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.

Впрочем, бразильца быстро поставили на место.

Напомним, что АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В случае подтверждения нарушений клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.