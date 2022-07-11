«Спасибо за 15 лет в этом особенном клубе»: Неко Уильямс прощается с «Ливерпулем»

Неко Уильямс готовится перейти в «Ноттингем Форест». Хотя официальное объявление со стороны «Ливерпуля» еще не сделано, Неко отправил фанатам прощальное сообщение в Твиттере:

«15 лет в этом особом клубе, спасибо, «Ливерпуль», за все! Для меня было честью выступать за этот клуб и играть под руководством Юргена Клоппа. Но теперь я решил принять новый вызов. Я желаю всей команде и персоналу удачи в будущем и всегда буду продолжать поддерживать клуб. Спасибо, всегда помните – ты никогда не будешь один!!!»

Уильямс присоединился к академии «Ливерпуля» в шесть лет и продвигался по карьерной лестнице, представляя клуб в различных молодежных командах и соревнованиях.

Сейчас ему 21 год и правый защитник уходит, сыграв за «Ливерпуль» в общей сложности 33 матча. Нам остается пожелать ему всего самого лучшего!