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«Что вы против него сделаете?»: Майкл Оуэн называет Ван Дейка лучшим центральным защитником всех времен

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После победы «Ливерпуля» над «Вильярреалом», которая привела «красных» к финалу Лиги чемпионов, Майклу Оуэна было что сказать о Вирджиле ван Дейке.

«Он не просто лучший в мире. Я думаю, что он лучший центральный защитник всех времен.

«Рио Фердинанд, вероятно, забил побольше голов, не на много, но мы говорим о величайших игроках. Как я уже сказал, Рио был лучшим центральным защитником, с которым я когда-либо играл».

«Единственное, что мешает Ван Дейку на данный момент — и я подчеркиваю, на данный момент — это его трофеи. Он выиграл только одну Премьер-лигу и одну Лигу чемпионов».

«Таких игроков, как Рио, Мальдини и Франко Барези, которых вы можете считать величайшими, у них много наград. Так что это единственное, что говорит против Ван Дейка».

«Но я смотрю на него и думаю: что можно сделать против него?»

Ван Дейк выиграл два чемпионских титула с «Селтиком», прежде чем выиграть один с «Ливерпулем», наряду с победой в Лиге чемпионов. Будем надеяться, что он сможет добавить в свой арсенал больше крупных титулов и бесспорно будет считаться величайшим игроком всех времен.

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