«Я был бы удивлен»: Майкл Оуэн говорит о возможном уходе Салаха этим летом из «Ливерпуля»

Майкл Оуэн считает, что Мохамед Салах останется и подпишет новый контракт с «Ливерпулем».

В интервью Liverpool Echo Оуэн сказал, что будет шоком, если Салах покинет «красных».

«Должен признаться, я был бы удивлен, если бы Мохамед Салах ушел», — сказал Оуэн.

«Почему бы ему не остаться? Он получит отличное предложение».

42-летний футболист считает, что нынешний статус «Ливерпуля» как одной из лучших команд мирового футбола означает, что Салах уже находится в лучшем месте, чтобы блистать.

«Куда бы он сейчас пошел? На данный момент нет никого мощнее «Ман Сити» или «Ливерпуля», — заявил бывший нападающий «красных».

«Салах точно не собирается в другой клуб в Великобритании. «Барселона» и «Реал Мадрид» в настоящее время не являются столь же сильными, как были в прошлом. «ПСЖ»: Я не могу себе представить, зачем вам переход во французскую лигу, если вы играете в Премьер-лиге? То же самое касается Германии. Больше вариантов нет».

Оуэн также считает, что если бы Салах действительно захотел уйти, у «Ливерпуля» не было бы недостатка в вариантах его замены.

«Игроки выстраиваются в очередь, чтобы попасть в «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Если ты там, я не знаю, зачем отказываться от этого», — сказал эксперт.