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Мы устали выяснять, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит». Пора ответить на вопрос посерьезнее: Москва или Петербург?

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Дерби двух столиц – это точно больше, чем встреча «Спартака» и «Зенита». Мы нашли еще 19 признаков, по которым можно сравнить Москву и Санкт-Петербург – и предлагаем вам принять участие в ультимативном голосовании.

А затем – объяснить в комментариях, чем еще один город лучше другого.

53 комментария

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Лирой Дженкинс
блин, ну Выхино или Мурино - зачёт)
страшные места, что там что там просто джунгли
+38
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Кирилл Букетов
Не ну тест конечно хороший, но заставлять выбирать между Кипеловым и Шнуровым (+ Гуф против Смоки мо) это просто негуманно
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riverman1980
Ответ Лирой Дженкинс
блин, ну Выхино или Мурино - зачёт) страшные места, что там что там просто джунгли
Проблема в том, что сейчас Беглов начинает превращать в Мурино все, начиная от Обводного канала. Идет просто безумно варварская застройка бывшей промки без создания новых скверов, парков и просто каких то общественных пространств.
+26
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+25
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Лирой Дженкинс
но вообще сравнение в персоналиях не покажет лучший город, а покажет лучшие отдельно взятые вещи. Плюс Третьяковку скорее правильнее с русским музеем сравнивать, нежели с Эрмитажем
а так тест классный, без шуток
+14
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Дима Берин
Ответ riverman1980
Проблема в том, что сейчас Беглов начинает превращать в Мурино все, начиная от Обводного канала. Идет просто безумно варварская застройка бывшей промки без создания новых скверов, парков и просто каких то общественных пространств.
Блин, жиза. Беглов в отставку. Просто продает город
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Павел Мельников
Выхино однозначно лучше, чем Мурино по транспорту. А вот между Кипеловым и Шнуровым, между Гуфом и Смоки Мо, между Дзюбой и Дзюбой выбирать вообще не хотелось.
+8
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+8
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Pol Belov
Ответ Inside 88 LW
А мне выбор между Брат и Брат 2 сломал мозг) Тоже как минимум не гуманно, это же святое)
да выбор-то легкий, посчитай в каком "Брате" трупов больше - тот и в святцы...
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Slavnov
где москва и где питер,смешно даже...
Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д.
Широта: 59°56′19″ с.ш. Долгота: 30°18′50″ в.д.
+11
-4
+7
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Андрей Корсаков
Ответ Павел Мельников
Выхино однозначно лучше, чем Мурино по транспорту. А вот между Кипеловым и Шнуровым, между Гуфом и Смоки Мо, между Дзюбой и Дзюбой выбирать вообще не хотелось.
Не знаю как Выхино, а мурино это область
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Петроград
Ответ Russ Ivan
По данным АрхИстории при Собянине уничтожено свыше 200 исторических зданий в Москве. Среди них: Строения Ново-Екатерининской больницы, XIX век (Страстной бульв., 15/29, стр. 4, 8). Доходный дом, 1902 год (ул. Образцова, 30). ... XIX века (Большой Дровяной пер., 20, стр.1). Старый Дорогомиловский мост МКЖД, 1905-1907 гг. (Набережная Тараса Шевченко). 2012 год - снесено 8 исторических зданий: Путевая казарма станции "Лефортово" московской окружной железной дороги, 1903 год (Шоссе Энтузиастов, 42А). Стадион "Динамо", 1928 год (Ленинградский проспект, 36). Где ещё можно встретить варварство в таких масштабах?
Беглов старается не отставать
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+5
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Inside 88 LW
На выборе - дзюба или дзюба, я понял что тест не для меня :)
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Inside 88 LW
Ответ Кирилл Букетов
Не ну тест конечно хороший, но заставлять выбирать между Кипеловым и Шнуровым (+ Гуф против Смоки мо) это просто негуманно
А мне выбор между Брат и Брат 2 сломал мозг) Тоже как минимум не гуманно, это же святое)
+8
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Петроград
Было несколько совершенно однозначных выборов (Бродский, шаверма), была пара аксиом Эскобара, а так - забавно.
+4
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strannik
Да все просто.Питер,историческая его часть-законсервированный город 18-начала 20 века.Москва же в этом смысле гораздо разнообразней.Питер хорош своей геометричностью,а Москва-хаотичностью.Оба города ценны своей неповторимостью.Вот и все)
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Скунсик
Ответ Лирой Дженкинс
блин, ну Выхино или Мурино - зачёт) страшные места, что там что там просто джунгли
Не, Котельники джунгли)))
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CLB_82
Москвы нет уже. Есть Москвабад.
Питер пока еще есть.
+3
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Заборостроитель
Неприятный тест, на ..ю.е перестал отвечать.
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Дима Берин
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну я голосовал не только за Питер, потому что у Питера есть минусы
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Любовь Мелехова
Ответ Андрей Корсаков
Не знаю как Выхино, а мурино это область
Да, уже 4 года, как Мурино стал городом Ленинградской области, но составители теста этого не знают.
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unreality
Бред
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Атакующий Юран
Саму дебильность этого теста подчеркивает выбор м/д Бригадой и Бандитским Петербургом..Третьяковкой и Эрмитажем…в Питер я езжу отдыхать - отличный и красивый город, как и ночная Москва в которой живешь 35 лет прекрасна…просто идиотский тест!
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rdyabin@icloud.com
Живу в Питере, почти на все вопросы ответил соответвующе)). Не позволила совесть только шнура Кипелову предпочти и за Мурино не стал голосовать.
А так пишущие о том, что всю старую промку сносят и строят человечники без общественной инфраструктуры, абсолютно правы. Цены на жилье догоняют московские, для беглова в аду отдельный этаж будет.
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Дима Берин
Ответ Антон Куревлев
кажется вы глупы. Очевидно то, что неважно население этих городов, а скорее тогда важно сколько москвичей и сколько питерцев прошли именно этот тест
Только глупые считают глупыми других
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Андрей Кастуев
Ответ Лирой Дженкинс
блин, ну Выхино или Мурино - зачёт) страшные места, что там что там просто джунгли
В Мурино не бывал, но вот Выхино - это скорее устаревший шаблон. Обычный окраинный район мегаполиса. Учился недалеко, да и сейчас регулярно бываю. В том числе после полуночи.)
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Sgi
Ответ Дима Берин
52 процента у 12 миллионной Москвы, 48 процентов у 5.6 миллионного СПб Кажется ответ очевиден)
Что тебе очевидно после 30 минут опубликованного теста ? Или ты думаешь , что тут уже вся Москва и весь Спб проголосовал ?) какие же смешные люди, не слышавшие про математику )
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