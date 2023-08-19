53 комментария

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Дерби двух столиц – это точно больше, чем встреча «Спартака» и «Зенита». Мы нашли еще 19 признаков, по которым можно сравнить Москву и Санкт-Петербург – и предлагаем вам принять участие в ультимативном голосовании.

А затем – объяснить в комментариях, чем еще один город лучше другого.