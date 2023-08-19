53 комментария

Мы устали выяснять, кто популярнее – «Спартак» или «Зенит». Пора ответить на вопрос посерьезнее: Москва или Петербург?
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Дерби двух столиц – это точно больше, чем встреча «Спартака» и «Зенита». Мы нашли еще 19 признаков, по которым можно сравнить Москву и Санкт-Петербург – и предлагаем вам принять участие в ультимативном голосовании.
А затем – объяснить в комментариях, чем еще один город лучше другого.
страшные места, что там что там просто джунгли
а так тест классный, без шуток
Широта: 59°56′19″ с.ш. Долгота: 30°18′50″ в.д.
Питер пока еще есть.
А так пишущие о том, что всю старую промку сносят и строят человечники без общественной инфраструктуры, абсолютно правы. Цены на жилье догоняют московские, для беглова в аду отдельный этаж будет.