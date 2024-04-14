Овечкин все-таки побьется за Кубок Стэнли? Актуальные расклады на плей-офф НХЛ

«Питтсбург» упал.

На Востоке НХЛ прошел еще один критически важный круг в гонке за плей-офф – сыграли все претенденты на последние места под солнцем. Кто усилил позиции, а кто – ослабил?

«Айлендерс» взяли одно очко в гостевом матче с «Рейнджерс» (2:3 по буллитам) и укрепились на третьем месте Столичного дивизиона. Хотя математически все еще не гарантировали себе участие в плей-офф. Если нью-йоркская команда проиграет оба следующих матча, «Питтсбург» оба матча выиграет, а «Вашингтон» наберет 3 очка, то все решат дополнительные показатели.

Зато «Айлендерс» уже точно недосягаемы для «Филадельфии». В отличие от конкурентов, у «Флайерс» осталась только одна игра в регулярке и совсем не осталось выбора: в этом матче нужен как минимум овертайм – иначе придется незамедлительно ехать в отпуск. Впрочем, и в случае позитивного результата не все будет зависеть от них.

Последний соперник «Филадельфии» – «Вашингтон», только что вернувшийся в зону плей-офф. «Кэпиталс» во многом неожиданно победили «Тампу» (4:2 – Никита Кучеров не отметился результативными действиями) и вырвались на второе место в зоне уайлд-кард – последнее, с которого пускают в плей-офф.

Продвижение «Вашингтона» не случилось бы без понижения «Питтсбурга». Команда Кросби и Малкина уступила «Бостону» (4:6) и опустилась ниже «Филадельфии». Но пространства для маневра у «Пингвинс» больше – благодаря одной игре в запасе перед «Флайерс». При этом 82-й матч регулярки «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс».

«Питтсбург» был близок к успеху в игре с могучим «Бостоном» – лидером Атлантического дивизиона. «Пингвинс» проигрывали 1:4 к 34-й минуте, однако на старте третьего периода сократили отрыв до «-1». На большее их уже не хватило.

«Детройт» – единственная команда не из Столичного дивизиона, которая ведет борьбу за уайлд-кард на Востоке, напротив, едва не упустил преимущество в три шайбы. «Ред Уингс» вели 4:1 у «Торонто» после первого периода, но уже к концу второго счет стал равным. К овертайму «Детройт» все же собрался и дожал соперника – 5:4.

Теперь у «Ред Уингс» – те же 87 очков, что у «Вашингтона». Но «Кэпиталс» выше за счет большего числа побед в основное время. За «Детройт» – наиболее благоприятный календарь. Команда сыграет дома и в гостях с немотивированным «Монреалем», который погряз на дне турнирной таблицы.

С другой стороны, «Детройт» может занять только последнее место в зоне уайлд-кард – позиции «Айлендерс» в Столичном дивизионе они никак не поколеблет. В то же время «Питтсбург» и «Вашингтон» претендуют и на третье место в дивизионе, и на последний уайлд-кард.

Ох, что же будет.

Фото: AP /Nick Wass