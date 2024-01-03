Навас почти год не играл за «ПСЖ». Скоро Кейлор проведет свой первый матч в сезоне

По информации RMC Sport, в кубковом матче против клуба «Ревель» из шестого дивизиона ворота «ПСЖ» будет защищать Кейлор Навас.

В заявку парижан на игру попали два голкипера – костариканец и Летелье. Доннарумма и Тенас смогут отдохнуть.

В этом сезоне Навас ни разу не сыграл за «ПСЖ». Из-за болей в пояснице он отсутствовал большую часть первой половины сезона. Последний раз костариканец выходил на поле в составе парижан 23 января 2023 года в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Кейлор в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Ноттингем Форест». После возвращения из аренды он не играл на клубном уровне.

Летом костариканец пытался сменить клубную прописку. По данным Marca, после того, как Куртуа получил повреждение, Навас предложил «Мадриду» свою кандидатуру. Но «сливочные» не были заинтересованы в возвращении голкипера и ответили отказом.

Чего ждете от первого за год матча Наваса в составе «ПСЖ»?