ПСЖ
Блог

📸 «ПСЖ» остался без шикарного гола в концовке матча с «Монпелье». Все испортил небольшой офсайд

Клубы Клубы
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Усман Дембеле Усман Дембеле
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кубок Франции Кубок Франции
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«ПСЖ» одолел «Монпелье» в 11-м туре Лиги 1, встреча закончилась со счетом 3:0. Хакими сделал дубль из ассистов, голами отметились Ли Кан Ин, Заир-Эмери и Витинья.

К голеадорам парижан мог прибавиться Рамуш, но его мяч, забитый в дополнительное время, был отменен из-за небольшого офсайда. А гол мог получиться очень симпатичным!

Атаку столичного клуба начал Дембеле.

На пути Усмана встали три соперника.

Дембеле убежал от опекунов.

И выдал классный пас на Мбаппе. Отдельно стоит отметить то, как Килиан принял мяч. Капитан сборной Франции пяткой, не глядя, отдал передачу Рамушу, приближающему к вратарской.

Гонсалу головой отправил мяч в ворота.

Красивая комбинация парижан, к сожалению, закончилась отменой взятия ворот. А все из-за небольшого офсайда в момент передачи Дембеле на Мбаппе.

Трех засчитанных голов столичному клубу хватило, чтобы одержать победу над «Монпелье».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий