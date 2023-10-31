📸 «ПСЖ» остался без шикарного гола в концовке матча с «Монпелье». Все испортил небольшой офсайд

«ПСЖ» одолел «Монпелье» в 11-м туре Лиги 1, встреча закончилась со счетом 3:0. Хакими сделал дубль из ассистов, голами отметились Ли Кан Ин, Заир-Эмери и Витинья.

К голеадорам парижан мог прибавиться Рамуш, но его мяч, забитый в дополнительное время, был отменен из-за небольшого офсайда. А гол мог получиться очень симпатичным!

Атаку столичного клуба начал Дембеле.

На пути Усмана встали три соперника.

Дембеле убежал от опекунов.

И выдал классный пас на Мбаппе. Отдельно стоит отметить то, как Килиан принял мяч. Капитан сборной Франции пяткой, не глядя, отдал передачу Рамушу, приближающему к вратарской.

Гонсалу головой отправил мяч в ворота.

Красивая комбинация парижан, к сожалению, закончилась отменой взятия ворот. А все из-за небольшого офсайда в момент передачи Дембеле на Мбаппе.

Трех засчитанных голов столичному клубу хватило, чтобы одержать победу над «Монпелье».