Мбаппе получил повреждение, находясь в расположении сборной. Трудно сказать, сможет ли француз сыграть за «ПСЖ» в ближайшем матче чемпионата страны.

По данным L'Équipe, Килиан на поле не появится. А вот журналисты RMC пишут, что капитан «синих» сыграет с «Ниццей». Дидье Дешам заявил, что Мбаппе испытывал дискомфорт в колене, но травма не была серьезной.

Килиан отыграл все 90 минут матча против Ирландии, а вот товарищескую встречу Франции с Германией пропустил. «Синие» уступили бундестим со счетом 1:2.

Луис Энрике вполне может решить не рисковать здоровьем ключевого игрока команды. Ведь после встречи с «Ниццей» парижан ждет важный матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. «ПСЖ» попал в непростую группу, потеря очков в первой встрече ЛЧ может дорого обойтись столичной команде.

Но у парижан и без капитана сборной есть игроки, способные справиться с соперником. На матч с «Ниццей» «ПСЖ» может выйти в таком составе:

Как думаете, появится ли Мбаппе в матче 5-го тура Лиги 1?