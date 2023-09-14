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Мбаппе травмирован. В каком составе «ПСЖ» может выйти на матч с «Ниццей» без Килиана?

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Луис Энрике Луис Энрике
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Мбаппе получил повреждение, находясь в расположении сборной. Трудно сказать, сможет ли француз сыграть за «ПСЖ» в ближайшем матче чемпионата страны.

По данным L'Équipe, Килиан на поле не появится. А вот журналисты RMC пишут, что капитан «синих» сыграет с «Ниццей». Дидье Дешам заявил, что Мбаппе испытывал дискомфорт в колене, но травма не была серьезной.

Килиан отыграл все 90 минут матча против Ирландии, а вот товарищескую встречу Франции с Германией пропустил. «Синие» уступили бундестим со счетом 1:2.

Луис Энрике вполне может решить не рисковать здоровьем ключевого игрока команды. Ведь после встречи с «Ниццей» парижан ждет важный матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. «ПСЖ» попал в непростую группу, потеря очков в первой встрече ЛЧ может дорого обойтись столичной команде.

Но у парижан и без капитана сборной есть игроки, способные справиться с соперником. На матч с «Ниццей» «ПСЖ» может выйти в таком составе:

Как думаете, появится ли Мбаппе в матче 5-го тура Лиги 1?

2 комментария

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NNNeuf
Мбаппе сыграет . Он сегодня тренировался в группе .
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Сергей Перевалов
Угарте и Марки только сегодня вернулись, заменить могут, например, Солер и Данилу
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