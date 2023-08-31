Брэдли Барколя вошел в историю «ПСЖ» в воскресенье вечером, когда дебютировал за клуб, выйдя на замену во втором тайме матча с «Лионом», став 500-м игроком, надевшим знаменитую форму парижан с момента основания клуба в 1970 году.

По этому случаю можно вспомнить историю и предшественников Барколя, ранее выходивших на поле и становившихся знаковыми игроками для «ПСЖ»:

Первые

Первый матч клуба состоялся 23 августа 1970 года против «Пуатье» в бывшей Лиге 2.

Пионерами были Камиль Шокье (в воротах), Жан-Клод Фит-Дюваль, Даниэль Гвиччи, Ролан Миторадж и капитан Жан Джоркаефф в защите, Жан-Пьер Деструмель и Бернар Беро в полузащите, а также Жан-Луи Брост, Мишель Прост, Бернар Гиньеду и Жан-Клод Бра в атаке.

Матч закончился ничьей 1:1.

Сотые

26 июля 1979 года в Лионе сразу трое стали 100-ми игроками «Пари Сен-Жермен»: Жан-Ноэль Хук, Карлос Абель Брага и Жоау Алвес.

Двухсотые

Пятеро начали сезон в «Сент-Этьене» 8 августа 1992 года: Бернар Лама в воротах, Жан-Люк Сассю и Ален Рош в защите, Венсан Герен в полузащите и Франсуа Кальдераро в атаке. «ПСЖ» выиграл со счетом 2:1 и начал успешный сезон, завершившийся победой в Кубке Франции.

Трехсотый

Чиги Лукау стал 300-м официальным игроком «ПСЖ» в матче против «Ланса» 12 апреля 2003 года на «Парк де Пренс». Выйдя на замену на 79-й минуте, он не смог предотвратить поражение своей команды, но его дебют вместе с Роналдиньо навсегда остался прекрасным воспоминанием в памяти молодого нападающего из республики Конго.

Четырехсотый

24 февраля 2013 года Дэвид Бекхэм дебютировал в Париже в матче против «Марселя» на «Парк де Пренс» в Лиге 1, заменив Хавьера Пасторе на 76-й минуте, тогда парижане победили со счетом 2:0. Несколько месяцев спустя Дэвид завершил свою невероятную карьеру и был не в силах сдержать слезы во время прощания, которое «Парк де Пренс» никогда не забудет...

Пятисотый

Брэдли Барколя стал 500-м игроком, выступившим за «Пари Сен-Жермен». Он вышел на поле со скамейки запасных вместо Усмана Дембеле 3 сентября 2023 года в матче с «Лионом».