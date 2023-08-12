Еще одна трансферная сага подошла к концу. Неймар официально стал новым игроком «Аль-Хилаля».

Трансфером бразильца саудовский клуб лишь начал работу с «ПСЖ». По данным Le Parisien, «Аль-Хилаль» интересуется еще двумя игроками парижан. К Неймару в новую команду может перебраться Верратти.

В начале августа Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 45 млн евро за итальянца, но парижане отказались. Инсайдер утверждает, что Аль-Хелайфи рассчитывает получить за Марко 50-60 млн евро.

«Аль-Хилаль» также надеется заполучить Наваса, пишет Le Parisien. В отличие от Неймара и Верратти, Кейлор попал в заявку «ПСЖ» на первый тур чемпионата Франции.

На фоне серьезной травмы Рико костариканец остается главным дублером Доннаруммы. Летелье не сможет качественно заменить Джанлуиджи, если итальянец внезапно получит повреждение. Transfermarkt оценивает стоимость Наваса в 4 млн евро.

Вторую половину прошлого сезона голкипер провел в «Ноттингем Форест». За английский клуб Кейлор отыграл 17 матчей, в которых пропустил 32 гола.

Как думаете, сумеет ли «Аль-Хилаль» купить Наваса и Верратти? Стоит ли «ПСЖ» отпускать этих игроков?